«Нефтяник» крупно проиграл в Башкирии «Торосу»

В очередном матче чемпионата ВХЛ альметьевский «Нефтяник» проиграл в Нефтекамске «Торосу» со счетом 0:6. Обыграв в предыдущем туре в Перми «Молот» по буллитам (3:2), альметьевцы сегодня были гостями фарм-клуба уфимского «Салавата Юлаева» «Тороса». Можно сказать, «зеленое дерби» ВХЛ.

В первом периоде хозяевам хватило всего 15 секунд, чтобы забросить первую шайбу. Перехват, передача на пятачок, и Егор Дубровский в касание делает счет 1:0. Разумеется, альметьевцы сразу же бросились отыгрываться, даже выход один на один получили, но не забили. А хозяева тем временем к середине периода удвоили свое преимущество — Данил Аймурзин мастерски попал в дальнюю девятку, 2:0. Все логично, броски в створ ворот 12-6.

Едва начался второй период — прошло полторы минуты, как счет стал 3:0. Выход «два в один», добивание Александра Пашина, гол. Еще через шесть минут, Пашин оформил свой дубль в ходе впечатляющего сольного рейда, 4:0. Замена вратаря в «Нефтянике», вместо Рафаэля Хакимова в игру вступил новичок альметьевцев Федор Коротаев. Потом хозяева четко реализовали большинство, свой дубль оформил Дубровский, спокойно поразивший пустые ворота, 5:0.

В третьем периоде счет мог стать некрасивым для гостей, когда в ворота «Нефтяника» был назначен буллит, но Коротаев отразил бросок форварда «Тороса» Егора Сучкова. И все-таки игра завершилась со счетом 6:0, это Даниил Скориков перехватил передачу в чужой зоне и послал шайбу в девятку. Игровой кризис «Нефтяника» в сезоне продолжается.

«Торос» (Нефтекамск) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 6:0 (2:0, 3:0, 1:0). Шайбы забросили: Дубровский (1, 34), Аймурзин (10), Пашин (22, 28), Скориков (59). На 53-й минуте Сучков («Торос») не реализовал буллит. Штраф: 8-9.

После 13 матчей в активе альметьевцев осталось 13 очков, 20-е место.

В следующем туре 18 октября на своем льду «Нефтяник» примет ХК «Рязань».