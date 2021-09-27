«Нефтяник» из Бугульмы и казанский «Нэфис» борются за звание чемпиона РТ по футболу

Фото: пресс-служба федерации футбола Татарстана

Матчи 4-го тура финального этапа чемпионата Татарстана по футболу состоялись в минувшие выходные. Казанский «Нэфис» по-прежнему лидирует в группе за 1-6-е места, однако его преимущество над занимающим 2-е место «Нефтяником» из Бугульмы за два тура до конца чемпионата сократилось до двух очков.

«Нэфис» в минувшем туре сыграл вничью (1:1) в Нижнекамске с местным «Шинником». Гости открыли счет на 14-й минуте матча. Ударом с 11-метрового отличился нападающий «Нэфиса» Артем Куклев. Для него этот забитый мяч стал уже 14-м в чемпионате (из них 4 – c пенальти) – это лучший результат в лиге. Хозяева сумели отыграться в середине второго тайма. Автором гола, принесшего «Шиннику» ничью, стал Марс Барабанов.

Бугульминский «Нефтяник» воспользовался осечкой лидера и, обыграв дома казанскую «Смену», которую тренирует экс-голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков (1:0), почти вплотную приблизился к лидеру. В игре в Бугульме все решил пенальти, который был назначен в ворота казанской команды на 83-й минуте встречи – его реализовал Линаз Кадерметов.

«Знали, что нас ждет игра с серьезным квалифицированным соперником. "Нефтяник" заслуженно идет на втором месте. Мы готовились к ним с полной серьезностью. Ребята старались, бились, жалко, что проиграли. Но парни выступили сегодня достойно. Мы двигаемся дальше и готовимся к следующему матчу», – рассказал после игры тренер ФК «Смена» Сергей Рыжиков.

В еще одном матче группы, в которой команды борются за медали, «Эверест» из Высокой Горы в домашнем матче крупно обыграл ижевский «Динамо-Делин» (5:1). Три гола записал на свой счет нападающий «Эвереста» Артем Петухов, на счету которого уже 10 мячей (причем все с игры) – второй результат в чемпионате.

В следующем туре «Нэфис» сыграет в Ижевске, а «Нефтяник» дома примет «Эверест». Если 3 октября казанцы обыграют в гостях «Динамо-Делин», а бугульминцы потеряют очки, то «Нэфис» за тур до конца турнира станет новым чемпионом Татарстана по футболу. В противном случае все решится в последнем туре, когда «Нэфис» и «Нефтяник» встретятся 9 октября в очном противостоянии в Казани.

В группе за 7-12-е места в минувшем туре казанская «СШОР Вахитовского района» обыграла СШ Альметьевска – 2:0, а «Нефтехимик» дома уступил «СШ №3-Авангард» – 0:1.

Напомним, что казанская «Гроза» снялась с участия в чемпионате из-за финансовых проблем.