«Нефтяник» гостит у «Югры»

пресс-служба ХК "Нефтяник"

«Нефтяник» продолжает борьбу за выход в плей-офф Всероссийской хоккейной лиги. На этот раз команда Артема Анисимова будет гостить у хантымансийской «Югры».

Альметьевцы сейчас занимают 24-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 57 баллов. В последнем игровом дне татарстанский клуб на выезде всухую обыграл «Рубин» со счетом 3:0. Это была уже четвертая победа подряд. Теперь от шестнадцатой строчки, дающей право сыграть в Кубке Петрова альметьевцев отделяет 6 очков.

«Югра» после 55 игр находится на двенадцатой строчке в турнирной таблице, набрав 68 набранных очков. В последнем туре команда из Ханты-Мансийска на своем льду с футбольным счётом 0:1 потерпела поражение от «Челнов».

Матч между этими командами стартует в 17:30 по московскому времени.