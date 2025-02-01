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На главную ТИ-Спорт 1 февраля 2025 09:02

«Нефтяник» гостит у нижегородского «Торпедо-Горький» в рамках регулярки ВХЛ

«Нефтяник» гостит у нижегородского «Торпедо-Горький» в рамках регулярки ВХЛ
Фото: ahc-neftyanik.ru

Сегодня альметьевский «Нефтяник» будет гостить у нижегородсого «Торпедо-Горький».

Хозяева льду идут на четвертом месте в турнирной таблице Всероссийской хоккейной лиги, набрав 69 очков после 49 матчей сезона. В последнем игровом дне нижегородцы на своем льду потерпели поражение от ХК «Челнов» (1:2 Б).

Альметьевцы идут лишь на 25-м месте в турнирной таблице ВХЛ, набрав 47 очков. В последнем туре альметьевский клуб на своём льду потерпел поражение от «Тороса» со счётом 2:4.

Стартовое вбрасывание в сегодняшней встрече назначено на 13:00 по московскому времени.

#ХК нефтяник #ВХЛ
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