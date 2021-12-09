«Нефтяник» арендовал 24-летнего нападающего «Барса»

Нападающий казанского «Барса» Артем Валеев перешел на правах аренды в «Нефтяник». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Альметьевска.

Срок соглашения не уточняется, но подобные случаи стали нормой после подписания договора о сотрудничестве между «Ак Барсом» и «Нефтяником».

За 205 матчей в чемпионатах ВХЛ 24-летний форвард «Барса» набрал 105 (44+61) очков. Также он провел семь встреч в составе «Ак Барса», за которые отметился одним голом.

Ранее альметьевцы вернули в Казань нападающего Александра Редкова. После 30 туров чемпионата ВХЛ в активе «Нефтяника» 37 очков, 12-е место. В следующем туре, 13 декабря, в Оленегорске альметьевцы сыграют с «Горняком».