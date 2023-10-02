Нефтяная компания «Шешмаойл» выиграла налоговый спор на 4,2 млн рублей

Малой нефтяной компании «Шешмаойл» из Татарстана удалось в судебном порядке добиться отмены штрафных санкций на сумму более чем 4 млн рублей.

Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №4 по РТ провела камеральную проверку уточненной налоговой декларации НК по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за май 2021 года. По ее итогам она признала компанию виновной в совершении налогового правонарушения и доначислила ей 4,2 млн рублей НДПИ.

За этот период «Шешмаойл» уплатила в бюджет 735,3 млн рублей налога на добычу полезных ископаемых. При расчете налога в отношении нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной она применила коэффициент КАБДТ в размере 357,3887. Однако, по данным инспекции, с учетом изменений, внесенных федеральным законом №305-ФЗ, он должен был составлять 462,7606. В результате неверного применения коэффициента сумма НДПИ оказалась занижена на несколько миллионов, были уверены налоговики.

Нефтяная компания попыталась обжаловать это решение в самой инспекции, но встретила отказ. Тогда она подала заявление в Арбитражный суд РТ. Настаивая на отмене решения налоговиков, «Шешмаойл» отметила, что федеральный закон от 2 июля 2021 года №305-ФЗ, предусматривающий донастройку демпфирующего механизма при определении налогового вычета по акцизу на нефтяное сырье, положение большинства налогоплательщиков улучшает. Они находятся в ситуации, когда экономия по акцизу превышает сумму доначисления по НДПИ. Но для компании «Шешмаойл» дополнительные доначисления по налогу на добычу полезных ископаемых не компенсируются экономией по акцизу. По мнению НК, это обстоятельство ухудшает положение налогоплательщика.

В свою очередь налоговики ссылались на письмо Министерства финансов РФ от 14 декабря 2021 года, в котором говорилось, что в целях устранения возможного роста цен на моторное топливо на внутреннем рынке предусмотрена корректировка параметров демпфирующего механизма обратного акциза на нефтяное сырье, вступившая в силу с 1 мая 2021 года. Она привела к увеличению размера компенсации нефтепереработчикам затрат на поставку моторного топлива на внутренний рынок за счет средств федерального бюджета. Следовательно, спорные положения не могут быть признаны ухудшающими положение налогоплательщика, и коэффициент КАБДТ подлежит расчету в соответствии с изменениями, внесенными №305-ФЗ.

Однако суд в итоге согласился с малой нефтяной компанией в том, что ее положение ухудшилось, так как оказалась увеличена ставка НДПИ для нефти. Он счел, что упомянутые специальные правила к «Шешмаойл» неприменимы. Решение налоговой инспекции было признано недействительным. К такому выводу пришел Арбитражный суд РТ, с которым согласился и Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд. Этот вердикт 28 сентября оставил в силе Арбитражный суд Поволжского округа.