Нефти много не бывает, новые герои Дня республики и «театр Дурова»: обзор событий недели

На форуме работала выставка достижений нефтегазохимической отрасли TatOilExpo 2024, в которой участвовало более 200 ведущих отраслевых компаний

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы можем и больше»: в Татарстане говорили о том, как новые технологии позволяют сохранять и увеличивать уровень добычи нефти

Яркое событие недели – давно уже ставший традиционным Татарстанский нефтегазохимический форум. Длительное время накануне Дня работника нефтяной и газовой промышленности наша республика становится местом проведения крупного международного отраслевого события. Нефть и ее производные – основа экономики республики, да и в целом в Российской Федерации нефтегазовый сектор имеет фундаментальное значение для всех без исключения жителей страны.

Больше 80 лет на территории Татарстана добывается нефть и ведется постоянная работа по внедрению передовых технологий, в том числе освоения трудноизвлекаемых запасов, повышения эффективности разведки и добычи полезных ископаемых, а также производства стратегически важных химических веществ. Этот опыт притягивает многочисленных гостей форума не только из России, но и из других стран. И совершенно закономерно сквозной темой прошедшего форума были инновации в нефтегазовом секторе.

Вместе с форумом работала и выставка достижений нефтегазохимической отрасли TatOilExpo 2024, в которой приняли участие более 200 ведущих отраслевых компаний. В экспозиции были представлены новейшие решения во всех сферах нефтегазохимической отрасли: от создания и ремонта отраслевого оборудования до цифровых разработок с использованием искусственного интеллекта.

На пленарном заседании форума Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что сегодня республика не только добывает много нефти и попутного газа, но и перерабатывает более 23 млн тонн нефти в год. «У нас два больших комплекса с высокой эффективностью, и дальнейшее развитие нефтепереработки и химии – это наша стратегическая задача. Но основа – это наша сырьевая база», – считает Минниханов.

При этом уровень добычи нефти в республике обусловлен внешними ограничениями, которые наша страна взяла на себя в рамках сделки ОПЕК+.

«Уровень добычи 35 млн тонн в год связан с соглашением ОПЕК+. Мы можем и больше», – раскрыл возможности татарстанских нефтяников Раис РТ.

Он также напомнил, что главное в любой отрасли – это квалифицированные кадры, и подчеркнул, что в последние годы происходит серьезное реформирование высшей школы, идет процесс создания инженерных школ, и республика активно в этом участвует.

Предприятия нефтегазового сектора Татарстана готовятся к запуску крупных проектов, которые позволят экономике республики расти еще большими темпами. Так, ТАНЕКО запускает большой завод по производству ароматических углеводородов. Помимо этого, у ТАНЕКО есть ряд проектов, которые дадут большой объем и в первичной, и в последующей переработке нефти. СИБУР завершает строительство нового олефинового комплекса по производству этилена ЭП-600. Под этот проект, который даст нашим предприятиям возможность перерабатывать этилен и полиэтилены в готовую продукцию, «Алабуга» строит большую площадку рядом с Нижнекамском. «Аммоний» реализует проект «Аммоний-2» в Менделеевске по крупнотоннажному производству минеральных удобрений.

Как видите, нефтегазовый сектор Татарстана не сбавляет ход – реализуются большие проекты, углубляется степень переработки нефти, внедряются инновационные разработки. Так что даже несмотря на ограничения ОПЕК+, дела у наших нефтяников, нефтепереработчиков и нефтехимиков в полном порядке!

Фото с сайта Раиса РТ

Поездка за Каму со школьными портфелями: Рустам Минниханов совершил рабочий визит в Нижнекамск и Чистополь

На этой неделе Рустам Минниханов не оставлял без внимания территории Татарстана – он посетил Нижнекамский и Чистопольский районы.

В Нижнекамске Раис Татарстана побывал в гимназии №2 им. Баки Урманче, где только что завершился капитальный ремонт. Также в рамках акции «Помоги собраться в школу» он вручил школьные портфели 30 первоклассникам.

«До начала нового учебного года остались считаные дни. В Татарстане за парты сядут более 53 тыс. первоклашек. Сегодня мы посетили вашу прекрасную гимназию, которая известна во всей республике. После капитального ремонта здесь созданы все условия для комфортной учебы», – сказал Минниханов.

Глава Татарстана посетил также Нижнекамский химико-технологический институт и Нижнекамский педколледж. В обоих учебных заведениях выполнены ремонтные работы. Раису Татарстана рассказали, что на площадке НХТИ будет реализован проект поддержки компетенции и подготовки специалистов «Сибур Интех». Открытие учебного центра позволит повысить качество подготовки рабочих кадров для нефтехимической отрасли. Общая площадь центра составит 3,2 тыс. квадратных метров, в нем будут расположены 48 учебных аудиторий. Обучение будет идти по 11 направлениям подготовки.

После Нижнекамска Раис Татарстана посетил Чистополь, где ознакомился с ходом строительства пассажирской пристани, ввод в эксплуатацию которой должен положительно повлиять на туристическую привлекательность города. Завершить проект планируется в текущем году. И здесь не обошлось без детской тематики: Минниханов подчеркнул, что при строительстве выбрано верное решение – совместить пристань с новым общественным пространством и локацией для детей и подростков.

Как видим, рабочая поездка Раиса Татарстана в районы Татарстана была во многом приурочена к началу учебного года. Рустам Минниханов акцентировал внимание на готовности школ, колледжей и вузов к новому образовательному сезону. Кроме того, он принял участие в акции «Помоги собраться в школу», которая традиционно проводится в республике с 2007 года. Она нацелена на поддержку семей, которым требуется помощь при подготовке ребенка к учебе. Дети получают школьные портфели с полным комплектом необходимых канцтоваров. В рамках акции планируется оказать помощь 9,5 тыс. первоклассникам и более 10 тыс. обучающимся со 2-го по 11-й класс во всех городах и районах республики.

Фото с сайта Раиса РТ

Ответный визит к калмыкам: Раис Татарстана посетил Элисту с рабочей поездкой

На этой неделе главным событием в межрегиональном сотрудничестве Татарстана стал рабочий визит Рустама Минниханова в Калмыкию. В рамках поездки состоялась его встреча с Главой региона Бату Хасиковым.

Товарооборот между двумя республиками на сегодняшний день составляет порядка 30 млн рублей. Татарстан поставляет в Калмыкию медицинское оборудование и продукты питания. Да, такая цифра товарооборота, разумеется, очень скромна и далека от желаемого. Есть потенциал по расширению номенклатуры, к примеру, наша республика готова поставлять продукцию машиностроения, автомобилестроения, холодильного оборудования, а также развивать кооперацию в области информатизации.

На встрече главы регионов договорились об обмене опытом в части поддержки предпринимательства, подготовки кадров для производства, благоустройства общественных пространств.

К слову, это уже вторая встреча Хасикова и Минниханова в этом году – в январе Глава Калмыкии приезжал в Казань с рабочим визитом. Тогда он сообщил своему коллеге, что в его регионе изучают опыт Татарстана в вопросах создания условий для инвесторов, развития внутреннего туризма и тех же общественных пространств. Бату Хасиков заявил, что в Калмыкии воспользуются возможностью отправлять в Татарстан своих сотрудников для получения опыта.

Татарстан и Калмыкия стремятся увеличить объемы взаимного сотрудничества – это видно по тому, как часто встречаются лидеры республик. Такой подход со стороны первых лиц непременно принесет свои плоды – будет расти не только товарооборот, но и социально-культурные связи между регионами.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

День республики: что нового и кто его главные герои сегодня

Татарстан отметил День республики, один из самых дорогих сердцу татарстанцев праздников. Как обычно, это было сделано с большим размахом, разве что без традиционных салютов из соображений безопасности. Хедлайнерами основного праздника 30 августа в Казани стали Дима Билан и рок-группа «Братья Грим». В Набережных Челнах выступил рэпер L’One, в Нижнекамске — певец Jony и группа «Кар-Мэн», в Альметьевске — Гарик Сукачев и Ильдар Абдразаков, в Бавлах — Элвин Грей и Салават.

Но главными героями Дня республики стали участники специальной военной операции. В этот день ветеранам СВО, членам семей бойцов уделили особое внимание. Такое поручение на совещании в Доме Правительства РТ дал Рустам Минниханов.

Жители и гости Казани приняли участие в масштабной патриотической акции «Вступай в Армию Победы!». Работала выставка, на которой можно было увидеть 50 с лишним единиц различного оружия и попрактиковаться в его сборке и разборке. На площадке можно было пообщаться с Героями России Рустамом Сайфуллиным и Айнуром Сафиуллиным. На протяжении всего дня работал мобильный пункт отбора на военную службу, где можно было получить информацию о службе по контракту.

Со всех уголков страны шли поздравления татарстанцев с праздником, но особенно трогательными получились весточки от наших земляков, находящихся сейчас на передовой.

«Дорогие жители Татарстана! От всего сердца поздравляю вас с наступающим праздником. Мы здесь, чтобы над вашими головами всегда было мирное небо. Будьте уверены: победа непременно будет за нами!» – сказал в поздравлении на видео один из бойцов.

К теплым словам присоединились и мобилизованные бойцы полка 1234 и танкового батальона имени Героя России Дамира Исламова. Они пожелали своим соотечественникам крепкого здоровья и семейного благополучия, подчеркнув единство фронта и тыла.

Прозвучали слова благодарности в адрес матерей: «Низкий поклон вам за ваших детей, которые доблестно несут службу и поддерживают в трудную минуту. Это настоящие герои, чей дух несокрушим», – с чувством произнес один из военнослужащих.

Раис РТ также поздравил татарстанцев с Днем республики. Рустам Минниханов подчеркнул, что в Татарстане «175 национальностей и представители различных конфессий живут в атмосфере дружбы и сотрудничества», в республике обеспечено культурное и языковое многообразие, на паритетной основе возрождаются святыни и храмы. Поэтому она по праву считается регионом гармонии и согласия.

«Общественно-политическая стабильность и гражданское единство выступают прочной основой социально-экономического развития, источником доверия партнеров и фактором инвестиционной привлекательности. Татарстан демонстрирует рост по всем основным экономическим показателям и занимает ведущие позиции, является лидером в сфере цифровой трансформации и инноваций», – отметил руководитель РТ.

День 30 августа стал для татарстанцев поистине народным праздником, праздником республики, в которой комфортно жить, работать и создавать семьи.

Основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи в Париже / Фото: © РИА Новости

Арест Павла Дурова: наступление на свободу слова

Мировой скандал недели - арест Павла Дурова. Нашего соотечественника и гражданина Франции арестовали 24 августа в Париже, когда он вышел из своего частного самолета на взлетной полосе в аэропорту Ле Бурже.

26 августа миллиардера, основателя соцсети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram допросили в рамках расследования против неназванного лица по обвинению в 12 преступлениях, связанных с работой мессенджера. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Парижа. 28 августа Дуров был отпущен под залог в €5 млн и помещен под судебный надзор, ему предъявлены обвинения в шести правонарушениях, среди которых отказ предоставлять данные уполномоченным органам по запросу. Дурову запрещено покидать территорию Франции, сообщает парижская прокуратура. Его также обязали отмечаться в полиции два раза в неделю. Это означает, что преследование Павла Дурова французскими властями не закончилось и ему в перспективе может грозить вполне реальное тюремное заключение, возможно, даже с долгим сроком.

Кроме того, Франция выдала ордер на арест его брата Николая как одного из основателей мессенджера Telegram, но его местонахождение в настоящее время неизвестно.

В посольстве РФ заявили, что потребовали от французских властей обеспечить защиту прав Дурова и предоставить ему консульский доступ. Также дипломаты сообщили, что Франция уклоняется от взаимодействия по задержанию предпринимателя. МИД ОАЭ (Дуров – гражданин еще и этой страны) также потребовало предоставить ему доступ ко всем необходимым консульским услугам.

Удивляет поспешность и лихорадочная активность французских властей в задержании Дурова. Само же это событие оказалось настоящей информационной бомбой, а острая реакция на него объединила полярных по убеждениям людей в разных странах мира. Например, задержание критиковали как лояльные, так и оппозиционные российские журналисты и блогеры.

Агентство Reuters отметило, что произошедшее стало первым случаем ареста генерального директора одной из глобальных платформ обмена сообщениями и может рассматриваться как новый фронт в войне правительств против социальных сетей и свободы слова.

Американский предприниматель, владелец социальной сети X Илон Маск, комментируя задержание Дурова, заявил, что в 2030 году в Европе будут лишать людей жизни за то, что они лайкнули мем. Также он опубликовал фрагмент интервью Дурова, в котором предприниматель рассуждал о свободе слова.

«Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой», — так пресс-служба Telegram прокомментировала предполагаемые претензии в адрес своего руководителя.

Очевидно, что Павел Дуров столкнулся с беспрецедентным давлением со стороны властей Франции, которые продолжают усиливать цензуру и ограничивать свободу слова под прикрытием борьбы с экстремизмом. Увы, но на Западе пресловутая свобода слова уже давно стала фикцией. Кстати, власти Южной Кореи вскоре после ареста Дурова сделали заявление о необходимости тщательнее расследовать преступления сексуального характера в цифровой среде. Никто не спорит, что с этим необходимо бороться, но при чем тут Дуров?

Французские власти пытаются воздействовать на Telegram, чтобы добиться удаления контента, который им неугоден. Подобные шаги не только ограничивают право на свободную коммуникацию, но и демонстрируют двойные стандарты: все разговоры о свободе и демократии остаются пустым звуком, когда дело доходит до защиты независимых платформ.

Telegram остается одной из немногих площадок, где возможен реальный диалог без цензуры, и будет очень жаль, если из-за преследования ее основателя и руководителя последуют коренные изменения в модерировании информации в мессенджере. Но, например, бояться того, что кто-то получит доступ к вашей секретной переписке, не стоит: хранения информации на сервере Telegram в данном случае нет. Шифрование секретных чатов происходит только на клиентской части мессенджера, то есть в смартфоне или компьютере. И получить доступ к переписке и ко всему остальному можно только при их взломе.

Но в любом случае арест Дурова и предъявляемые ему абсурдные обвинения не имеют ничего общего ни со здравым смыслом, ни со свободой слова. Атака национальных правительств на неподцензурный Telegram – это всего лишь свидетельство разрастания тоталитаризма в западных обществах. И демократия, свобода слова, независимый суд – все то, чему несколько десятилетий учили нас западные политики, – у них у самих пришло в полную разруху и тлен.

Фото на анонсе: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»