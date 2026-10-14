Нефтеюганск встретит 59-летие с новыми общественными пространствами

Нефтеюганск отметит 59-летие 16 октября. В преддверии праздника в городе обновляют общественные пространства, дворы и детские площадки. Как сообщает Стройкомплекс Югры в соцсетях, главная цель работ — не только сделать городские территории красивее, но и создать комфортные места для семей с детьми, молодёжи и жителей старшего поколения, передает «ugra-news.ru».

В 15-м микрорайоне полностью завершили обустройство аллеи «Золотая рыбка». Здесь установили скамейки, лавочки, топиарные фигуры, дог-боксы и вазоны. Благодаря благоустройству и озеленению территория стала новым местом притяжения для жителей.

В том же микрорайоне привели в порядок пространство за домами № 8а и 8б. Вместо стихийного тротуара обустроили пешеходную зону, установили лавочки и ограждение, а также защитные сетки на футбольном поле.

Особое внимание уделяют детским площадкам, многие из которых за годы эксплуатации заметно износились. Сейчас в Нефтеюганске ремонтируют более 20 таких объектов. Один из самых масштабных проектов — обновление площадки «Акула» во втором микрорайоне. Основные работы уже завершили: восстановили подводную лодку, установили новые качели и карусели, покрасили малые архитектурные формы.

Тем временем благоустройство центральной площади города площадью более двух гектаров выходит на завершающий этап. На территории уже обустроили проезды и бордюры, смонтировали трубопроводы водоснабжения и систему видеонаблюдения, установили малые архитектурные формы.

После завершения работ центр Нефтеюганска станет более удобным для прогулок, встреч, семейного отдыха по выходным и проведения городских мероприятий, отмечает Стройкомплекс Югры.