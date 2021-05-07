Нефтехимики высадили деревья к 76-й годовщине Победы

Сегодня руководители, профсоюзный и молодежный актив ПАО «Нижнекамскнефтехим» присоединились к международной акции «Сад памяти». Работники предприятия высадили в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне такое же количество молодых сосен. Они продолжили сосновую аллею вдоль Соболековской трассы. Напомним, аллея была заложена 8 мая прошлого года. В этот день в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне были высажены 75 сосен. За ними бережно ухаживали в течение года, и все деревья прекрасно прижились.

Акция «Сад памяти» продолжилась и в этом году. В посадке деревьев принял участие весь директорский корпус компании во главе с генеральным директором Айратом Сафиным. Приветствуя собравшихся, Айрат Фоатович отметил, что коллектив компании продолжает и поддерживает добрую традицию по озеленению города и посвящает посадку деревьев великому празднику — Дню Победы.



«Очень приятно, что, находясь в самом зеленом городе Татарстана и России, мы вносим свою лепту по его дальнейшему благоустройству и посвящаем сегодняшнее мероприятие памяти погибших в Великой Отечественной войне. Представители всех подразделений компании во главе со своими руководителями и профсоюзными лидерами с большим удовольствием и праздничным настроением сажают деревья, которые сделают наш город еще прекраснее и уютнее», — подчеркнул генеральный директор.



Международная акция «Сад памяти» впервые в стране была проведена в 2020 году. Участники экологического мероприятия высаживают деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.



Для ПАО «Нижнекамскнефтехим» участие в подобных акциях является частью экологической политики компании, которая направлена как на сохранение и восстановление биологических ресурсов, так и на патриотическое воспитание молодого поколения нижнекамцев.

Теперь вдоль Соболековской трассы, которая соединяет город и промышленную зону и является основной транспортной артерией НМР, радовать глаз будет стройный ряд зеленых молодых сосен.



ПАО «Нижнекамскнефтехим» — одна из крупнейших нефтехимических компаний в Восточной Европе, занимает ведущие позиции среди отечественных производителей синтетических каучуков, пластиков и этилена. Входит в группу компаний «ТАИФ». Компания основана в 1967 году, основные производственные мощности расположены в Нижнекамске, Республика Татарстан. В номенклатуре выпускаемой продукции более 120 наименований. Продукция акционерного общества экспортируется в 50 стран Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. Доля экспорта в общем объеме продукции составляет около 50%.