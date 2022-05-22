Нефтехимики провели велоквест «Город химиков»

Весело, динамично, драйвово прошел воскресный велоквест «Город химиков», посвященный предстоящим Дню химика и 55-летию «Нижнекамскнефтехима». 65 велолюбителей крутили педали, попутно отгадывая загадки. В загадках были зашифрованы определенные точки веломаршрута, связанные с «Нижнекамскнефтехимом» и химической промышленностью.

Гонка началась еще на этапе подачи заявок. На велоквест заявились около 20 команд, но правила есть правила: принять участие в масштабном праздничном состязании смогли лишь 15 – те, кто первым успел подать заявку.

Велогонщики стартовали из одного из любимых мест отдыха горожан – Парка нефтехимиков. А дальше пути соперников разошлись: маршрут каждой команды хоть и состоял из одних точек, но получился эксклюзивным. Участники квеста еще перед стартом получили от организаторов все 10 загадок, и как выстраивать маршрут, решали сами. Главным условием было побывать на всех 10 зашифрованных точках, где их поджидали волонтеры.

В руках активистов-нефтехимиков были таблички с интересными цифрами и фактами о «Нижнекамскнефтехиме». К примеру, участники велоквеста узнали, что именно благодаря «Нижнекамскнефтехиму» были построены 69 детсадов-яслей и 31 школа, предприятие включает в себя 8 заводов основного производства и производит 7 видов синтетических каучуков, 4 вида пластиков, станция очистки воды за минуту очищает 23 тонны воды, реконструкция БОСов и строительство нового промливневого коллектора обошлись в 3 млрд руб., качество атмосферного воздуха на границах НКНХ контролируют 6 экопостов, благодаря нефтегиганту в 7 нижнекамских школах были установлены фандоматы для сбора использованной алюминиевой и пластиковой тар. Победителями квеста по условиям соревнований стали команды, которые не только первыми добрались до финиша, но и верно сложили все «добытые» числа.

Позавидовать можно не только спортивной форме участников велоквеста, но и креативности. Команды, казалось, негласно соревновались в том, чье название окажется самым необычным, ярким и запоминающимся. На железных конях по городу химиков, к примеру, рассекали «Люди в черном», «Фруктоза», «Бутерброд» и даже «Педальные дьяволы».

«Город химиков» объединил нижнекамцев всех возрастов и профессий: школьников, студентов, сотрудников агентства недвижимости, пиццерии и Центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Эйдос», шинников и, конечно, нефтехимиков.

На финише участников команды встречали не только овациями (исколесить весь город в не майские +8 градусов – это сильно!), но и наваристой кашей, яблоками и горячим чаем.

В итоге самыми быстрыми, эрудированными и лучше всех знающими свой город оказались нефтехимики из команды «КРОССофЧИКИ» – они и заслужили сертификат на 50 тысяч рублей в один из спортивных магазинов. На втором месте их коллеги, ребята из «Бутерброда», честно заработавшие сертификат в 30 тысяч рублей. Третье место и сертификат на 15 тысяч рублей получила «Молния», представлявшая парк «Велики». Но и остальные команды не остались в накладе: с велоквеста нефтехимиков без заряда бодрости на предстоящую рабочую неделю и пополненного багажа знаний о «Нижнекамскнефтехиме» не уехал никто!



Надежда Гатина, капитан команды «КРОССофЧИКИ»:

– Загадки были несложными, ощущения – классные! Немного устали, но полны эмоций. Велоквест был суперским! Пусть такие соревнования проходят чаще - мы обязательно будем участвовать.

Фанис Шакиров, капитан «Бутерброда»:

– Мы не только коллеги, но и друзья. Как узнали про квест, не раздумывали – решили обязательно участвовать. Немного расстроены: финишировали первыми, но, увы, поторопились и не сразу верно сосчитали сумму всех чисел. Загадки интересные, несложные, но с одной точкой мы сначала ошиблись - поехали не туда. Подустали, но испытываем такое чувство полета!

Раис Шаехов, велоактивист, капитан «Молнии»:

– Лично для меня этот велоквест не первый, но один из самых интересных. Мои друзья, которых я пригласил в команду, тоже в восторге. Понравились загадки - не все удалось разгадать сразу, выдвигали и проверяли разные гипотезы. Самой сложной для нас оказалась загадка про Маленького принца, изображенного на одном из домов на Мира.

Фото предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»