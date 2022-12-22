Нефтехимики показали школьникам принцип работы передвижной экологической лаборатории

Фото: пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Экологи «Нижнекамскнефтехима» провели урок для учащихся восьмых классов школы №36. Им показали передвижную лабораторию на колесах для сбора проб воздуха, а также рассказали, как отбираются анализы, для чего используются метеорологический комплекс и воздухозаборное устройство и многое другое.

Специалисты предприятия приехали к ребятам на микроавтобусе с передвижным экопостом. Оказалось, что школьники знают, для чего нужен такой автомобиль. «Это лаборатория, которая проверяет, насколько чистый воздух, которым мы дышим. Другими словами — определяет состав веществ в атмосферном воздухе», — рассказали они.

Инженер-лаборант Алсу Шайхутдинова сообщила учащимся, что передвижной экологический пост на базе микроавтобуса появился у нефтехимиков три года назад. Он позволил стать нефтехимикам более мобильными в сфере мониторинга атмосферного воздуха.

Лаборатория на колесах включает в себя два отсека — транспортный, в котором расположены места для пассажиров и лаборантов, и рабочий – со спецоборудованием. Она рассказала ребятам, что рабочий модуль оснащен современным высокоточным оборудованием — газоанализаторами, хроматографами, анализаторами пыли, метеорологическим комплексом, автоматизированной системой сбора и обработки информации, а также системой жизнеобеспечения самого поста.

На крыше машины расположена метеостанция, используя которую, лаборанты определяют скорость и направление ветра, влажность, температуру и атмосферное давление. Вместе с ребятами эксперт отобрала пробы воздуха по 19 ключевым показателям, отметив, что уже в течение часа можно узнать результаты.

«Газоанализаторы экологического передвижного поста настроены на уровень предельно допустимых концентраций сероводорода, аммиака, оксидов азота, диоксида серы, углерода оксида, ароматических углеводородов и других химических веществ», — уточнила она.

Передвижной экопост работает круглосуточно по утвержденному графику, а пробы отбираются в среднем два-четыре раза в смену. Замеры производятся на границе санитарно-защитной зоны, в городе и населенных пунктах. Кроме того, лаборанты «Нижнекамскнефтехима» оперативно отрабатывают жалобы от населения, сообщила Шайхутдинова.

Предприятие использует передовые технологии для наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе посты экомониторинга, позволяющие отслеживать качество атмосферного воздуха на границах санитарно-защитной зоны, газоочистных устройствах, биологических очистных сооружениях.

Кроме того, с 2008-го года используется автоматизированная система контроля атмосферного воздуха.

Школьники с интересом изучили лабораторию и задали эксперту свои вопросы. В частности, они поинтересовались, сколько в среднем замеров проводиться в течение года. По словам лаборанта, только за 11 месяцев этого года лаборатория на колесах провела свыше 15 тысяч измерений.

«А как можно узнать результаты проб воздуха?», — поинтересовались школьники. Как пояснила в ответ Шайхутдинова, все результаты анализов автоматически приходят в диспетчерский пункт сбора информации «Нижнекамскнефтехима», далее уже — в надзорные органы.

По окончании мероприятия сотрудники НКНХ вручили ребятам памятные подарки.

Детям мероприятие понравилось – так, ученик 8-го класса Ильяс Хуснутдинов отметил, что наблюдать за тем, как экологи отбирают пробы воздуха, было очень интересно. «Никогда до этого ничего подобного не видел. Важно, что сотрудники предприятия следят за чистотой воздуха. Меня это порадовало», — добавил он.

«Меня удивила вся машина, начиная от оборудования и заканчивая метеостанцией. Я сегодня впервые узнала, что можно отбирать пробы воздуха в любое время суток и в любом месте. Для меня это открытие», — поделилась впечатлениями его одноклассница Зарина Мавлина.

Подобные уроки имеют для ребят большое значение и играют важную роль в их профориентации, отметила классный руководитель «Нефтехим-класса» Анастасия Шишина. «Возможно, увидев эту лабораторию на колесах, работу лаборанта, они тоже захотят связать свою судьбу с «Нижнекамскнефтехимом», стать экологами. К тому же сегодня мы еще раз убедились, что качество атмосферного воздуха в Нижнекамске под строгим контролем», — подытожила она.