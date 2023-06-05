Нефтехимики и экологи исполнили мечты в марафоне доброты «Шар желаний»

Нижнекамское предприятие СИБУРа и Волжско-Камское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) пригласили на экскурсию ребят, которые приняли участие в проекте «Шар желаний», и вручили им подарки.

Проект был реализован в рамках III Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора РФ «Экология — дело каждого». Марафон доброты «Шар желаний» помогает исполнить заветные мечты детей. И нефтехимики вместе с экологами исполнили желания четырех юных нижнекамцев.

В общей сложности 19 нижнекамских школьников заявили о своих желаниях, выполнив условия экологического проекта — создать экологичную модель земного шара из природных материалов или вторсырья, записать видеооткрытку и разместить ее на сайте Росприроднадзора. Так, 6-летний нижнекамец Денис Орлов, который осенью пойдет в первый класс, загадал школьный ранец, 7-летняя Аделина Бикметова мечтала о 3D-ручке, 9-летняя Эвелина Ахметова — о велосипеде, а 8-летняя Малика Насретдинова — о микроскопе.

Поделиться добротой и исполнить мечту ребенка решили сотрудники нижнекамского предприятия СИБУРа и Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора. Участников третьей премии ведомства «Экология — дело каждого» и ее проекта «Шар желаний» пригласили в гости на «Нижнекамскнефтехим», где и исполнили желания, вручив загаданные подарки.

«„Нижнекамскнефтехим“ — одно из самых крупных предприятий нефтехимической промышленности в стране, и вы уделяете большое внимание окружающей среде — крупнейшие в Татарстане очистные сооружения, современные производства. Выражаю вам благодарность за то, что вы активно поддерживаете детей в их экологических активностях и поддержали проект „Шар желаний“, а руководителям Детского эколого-биологического центра и детям — большое спасибо за активное участие в Премии Росприроднадзора. Рад, что в Татарстане растут такие талантливые дети», — заметил глава Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров.

«Независимо от должности и возраста здесь собрались единомышленники, у которых одна цель — мы все небезразличны к вопросу экологии. Мы уделяем этой теме большое внимание, и это дает нам возможность производить очень важную и нужную продукцию. Уверен, что скоро мы увидим вас на предприятии не в качестве гостей, а в качестве членов команды, которые скажут: „Мне не безразлична экология“. Мы и дальше будем вас поддерживать, поэтому дерзайте и участвуйте в премии!» — заявил генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов.

Все участники экскурсии получили памятные подарки. Нефтехимики не только исполнили желания детей, но и устроили ребятам экскурсию на предприятие. Школьникам показали работу передвижной экологической лаборатории и рассказали о ней. Каждый участник экскурсии, побывав внутри экопоста, мог почувствовать себя на время экологом. На территории «Нижнекамскнефтехима» ребята посетили Центральную газофракционирующую установку, где была получена первая продукция. Обзорная экскурсия охватила также завод пластиков и новое производство галобутиловых каучуков. Ребятам рассказали о предназначении выпускаемой продукции и о масштабной работе, которая проводится на предприятии по охране окружающей среды.

«Мои дядя и папа работали в НКНХ и много о нем рассказывали, но увиденное превзошло все ожидания. Особенно интересно было увидеть впервые передвижную экологическую лабораторию, которая контролирует состояние атмосферного воздуха. Было интересно узнать, как изготавливается каучук, для чего нужны факелы и что выпускаемую продукцию используют для изготовления самых различных вещей, которыми мы пользуемся в повседневной жизни. А еще узнал, насколько большое предприятие „Нижнекамскнефтехим“ по площади — 22 кв. километра, это территория целого города!» — поделился впечатлениями ученик 7-го класса 27-й школы, воспитанник МБУ ДО «ДЭБЦ» Макар Денисов.

«Мы были приятно удивлены, насколько быстро откликнулись благотворители, и сегодня я радуюсь за своих воспитанников — их мечты и желания сбылись благодаря СИБУРу и Волжско-Камскому межрегиональному управлению Росприроднадзора РФ. Это здорово, что благодаря таким акциям семьи вовлекаются в процесс заботы о природе и начинают жить по экопривычкам, внося свой вклад в охрану окружающей среды», — оценила результаты участия детей в проекте директор МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр» Гузель Хуснуллина.