Нефтехимики и экологи исполнили детские мечты

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Нижнекамское предприятие СИБУРа и Волжско-Камское межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) наградили детей, принявших участие в марафоне доброты «Шар желаний». Подарки от нефтехимиков получили 14 мальчишек и девчонок из Мамадышского района Татарстана.

Участники марафона создавали экологичные модели земного шара из пластика, пенопласта, бумаги и других материалов и подготовили видеооткрытки, в которых рассказали о своих мечтах. Так, десятилетняя Илина Семенова загадала гитару, семилетний Амир Гарифуллин и одиннадцатилетняя Фарида Шигапова очень хотели микроскопы, а десятилетний Эдуард Серяков попросил желтые бутсы. В списке желаний юных мамадышцев также были хоккейные коньки, туристические палатки, радиоуправляемая машинка, самокаты, набор для рисования, кукла и кольцевая лампа.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Поблагодарил ребят за участие в проекте и вручил им подарки руководитель по экологии «Нижнекамскнефтехима» Олег Гришаков. «В марафоне „Шар желаний“ наше предприятие принимает участие в третий раз. Акция очень добрая, она не только прививает юному поколению любовь к природе, учит заботиться об окружающей среде, но и помогает девчонкам и мальчишкам получить заветные подарки, а взрослым — почувствовать себя настоящими волшебниками, исполнив сокровенную детскую мечту», — заметил он.

Марафон доброты «Шар желаний» запущен в рамках Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого». Подать заявку мог любой ребенок в возрасте от шести до 17 лет, рассказав о самом сокровенном желании. А любой взрослый может это желание исполнить.

«С „Нижнекамскнефтехимом“ мы в течении года проводили много мероприятий: устраивали экологические квизы, за два года запустили 400 тыс. мальков стерляди в Каму, вместе благодарили детей в рамках марафона „Шара желаний“. Между Росприроднадзором и нижнекамским предприятием СИБУРа в прошлом году подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого мы повышаем экологичность производства», — рассказал руководитель Волжско-Камского межрегионального Управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Это уже третье совместное мероприятие Нижнекамского предприятия СИБУРа и Росприроднадзора в рамках проекта «Шар желаний». В первый раз, в июне, подарки за участие в марафоне получили четверо юных нижнекамцев, в августе заветные желания исполнились еще у девяти участников проекта.

«Нижнекамскнефтехим» не только поддерживает инициативы Росприроднадзора в рамках международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого», но и совместно с федеральным ведомством реализует природоохранные мероприятия и внедряет решения, нацеленные на снижение воздействия на окружающую среду. Соответствующее соглашение между предприятием и Росприроднадзором было подписано в феврале 2022 года. На выполнение девяти крупных экологических проектов СИБУР направит примерно 7 млрд рублей.