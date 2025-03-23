«Нефтехимик» завершил сезон КХЛ разгромом «Адмирала»

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Сегодня «Нефтехимик» обыграл «Адмирал» (7:2) в рамках заключительного матча регулярного чемпионата КХЛ.

В первом периоде шайба залетела уже на четвертой минуте. Григорий Селезнев убежал по правому борту и бросил в правый угол. Снаряд пролетел мимо щитков вратаря, 1:0. Спустя четыре минуты Андрей Белозеров после передачи от Булата Шафигуллина отправил вторую шайбу в ворота соперника, 2:0. Под конец двадцатиминутки Райли Барбер оформил третий гол для нижнекамцев, 3:0.

Во втором отрезке игры Барбер снова отличился, забросив из-под Либора Шулака на 29-й минуте, 4:0. Но и на этом американец не остановился. Уже на 31-й Райли забросил уже третью шайбу, выстрелив с центра в левую область, 5:0. Под самый конец второго периода Ди Жан-Себастьен забил шестой гол для «Нефтехимика», с «пятака» мощно бросив в дальний угол, 6:0.

В последнем периоде гости все же отыграли две шайбы. Отличились Даниил Гутик и Александр Сысуев, 6:2. Но последнее слово все равно осталось за «Нефтехимиком». Герман Точилкин после ошибки игроков соперника забросил седьмую шайбу для своей команды, 7:2. С таким счетом игра и закончилась.

Нижнекамцы завершили «регулярку» текущего сезона на девятом месте с 65 очками и не вышли в плей-офф. «Моряки» же финишировали восьмыми с 69-ю баллами. В первом раунде плей-офф «Адмирал» сыграет с «Трактором».