«Нефтехимик» завершил сезон крупной победой в Подмосковье

В последнем туре первенства ФНЛ нижнекамский «Нефтехимик» крупно обыграл в подмосковном Долгопрудном «Олимп» со счетом 4:2. Дубль на счету Егора Пруцева.

Нижнекамцы очень уверенно провели этот матч, одержав очередную крупную победу, хотя первый тайм не предвещал хозяевам больших неприятностей. Да, гости владели инициативой. Да, Павел Баранов уже на 16-й минуте четким ударом в ходе выхода один на один забил гол в хозяйские ворота, 0:1. С таким счетом и завершилась первая половина встречи.

А вот после перерыва «Нефтехимик» было не удержать. Гости просто сокрушили оборону «Олимпа», забивая на хоккейный манер с добивания. Сначала это сделал Егор Пруцев, 0:2. Затем Максим Данилин, 0:3. Наконец за пять минут до конца также с добивания свой дубль оформил Пруцев, 0:4. Только после этого гости успокоились и позволили хозяевам поправить статистику, пропустив два необязательных мяча. Итог, 2:4, крупная победа «Нефтехимика».

«Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:4 (0:1). Голы забили: Дорофеев (87), Джозеф (91) — Баранов (16), Пруцев (50, 85), Данилин (56). Предупреждены: Калачев, Коваленко, Дулаев — Шоркин, Москвичев, Шарифуллин.

«Нефтехимик»: Исупов, Шоркин (Шарифуллин, 76), Бердников, Котов (Ситдиков, 62), Калугин, Баранов, Данилин (Уридия, 62), Денисов (Хубаев, 46), Пруцев, Москвичев (Ширяев, 76), Галиуллин.

С 58 очками «Нефтехимик» финишировал в первенстве ФНЛ на седьмом месте.