«Нефтехимик» заключил пробный контракт с нападающим Рафаэлем Бикмуллиным

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«Нефтехимик» подписал пробный контракт с 28-летним нападающим Рафаэлем Бикмуллиным, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба. Воспитанник местной хоккейной школы вернулся в родную команду, где провел большую часть своей карьеры.

В прошедшем сезоне Бикмуллин выступал за «Сочи»: в 43 матчах он набрал 14 очков (6 голов + 8 передач). Всего в КХЛ на его счету 339 игр и 90 очков (47+43). За «Нефтехимик» форвард сыграл 251 матч и записал на свой счёт 69 очков (36+33).

Пробный контракт позволит тренерскому штабу оценить готовность игрока к новому сезону. Решение о полноценном соглашении будет принято по итогам предсезонной подготовки. Начало регулярного чемпионата КХЛ запланировано на 1 сентября.