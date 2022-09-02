«Нефтехимик» заключил контракт с букмекерской конторой

Нижнекамский «Нефтехимик» последним из татарстанских клубов заключили соглашение с букмекерской конторой. Соглашение рассчитано на три года и вступает в силу с началом сезона-2022/23.

По условиям соглашения, логотип конторы будет нанесен на шорты, а также джерси игровой формы команды. В свою очередь, брендинг компании будет представлен на домашнем стадионе «Нефтехим Арена», в том числе на двух бортах.

Стоит отметить, что в честь начала сезона-2022/23 в рамках коллаборации также будут запущены музыкальная композиция и клип для болельщиков.

Ранее контракт с букмекерской конторой заключил «Ак Барс».