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Ру Тат
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Спорт
2 сентября 2022  15:40

«Нефтехимик» заключил контракт с букмекерской конторой

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Нижнекамский «Нефтехимик» последним из татарстанских клубов заключили соглашение с букмекерской конторой. Соглашение рассчитано на три года и вступает в силу с началом сезона-2022/23.

По условиям соглашения, логотип конторы будет нанесен на шорты, а также джерси игровой формы команды. В свою очередь, брендинг компании будет представлен на домашнем стадионе «Нефтехим Арена», в том числе на двух бортах.

Стоит отметить, что в честь начала сезона-2022/23 в рамках коллаборации также будут запущены музыкальная композиция и клип для болельщиков. 

Ранее контракт с букмекерской конторой заключил «Ак Барс». 

#хоккей #ХК Нефтехимик #кхл
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