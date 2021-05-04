«Нефтехимик» заключил договор о сотрудничестве с «Ижсталью»

Нижнекамский «Нефтехимик» подписал договор о сотрудничестве с клубом Высшей хоккейной лиги — ижевской «Ижсталью».

Предыдущие три сезона «Нефтехимик» работал с ЦСК ВВС из Самары. Соглашение рассчитано на три года, сообщает пресс-служба татарстанской команды.

Договор направлен на взаимодействие вертикали двух клубов по системе ДЮСШ — ЮХЛ — МХЛ — ВХЛ — КХЛ. Выстраивание стратегического сотрудничества направлено на создание условий для выявления молодых хоккейных талантов Удмуртии и Татарстана, их профессионального роста, продвижения в элиту российского и мирового хоккея, пояснил директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов.

«Согласно договору, мы планируем командировать в „Ижсталь“ наших перспективных воспитанников, где они при должном отношении к работе получат необходимое игровое время, возможность расти профессионально. Кроме того, хоккеисты, которые на каком-то этапе не будут проходить в основной состав „Нефтехимика“, смогут проявить себя в команде Высшей лиги», — добавил он.

Такое сотрудничество будет полезным и для игроков «Ижстали». Оно даст хороший импульс для их профессионального роста, возможность играть в «Нефтехимике», заключил Ларионов.