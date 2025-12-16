«Нефтехимик» хочет расстаться с Кириллом Капустиным

Фото: hcnh.ru

«Нефтехимик» поместил нападающего Кирилла Капустина в список отказов, сообщает Metaraitings. Согласно правилам КХЛ, в течение 48 часов его может забрать любой клуб.

В сезоне 2025/26 на счету 32-летнего форварда 21 матч и 3 (1+2) набранных очка за нижнекамцев. Последний матч в составе «Нефтехимика» Капустин провел 16 ноября против «Лады» в Тольятти.

Капустин является воспитанником «Локомотива». Помимо родного клуба в КХЛ он выступал также в разные годы за «Сочи», «Северсталь», «Трактор» и «Амур».

Всего в активе 32-летнего Капустина 618 игр и 173 (79+94) очка в КХЛ.