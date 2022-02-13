«Нефтехимик» вырвал победу у «Северстали» в овертайме

Нижнекамский «Нефтехимик» и череповецкая «Северсталь» ярким матчем открыли турнир в Казани. «Северсталь» к 17-й минуте вела 4:0, но проиграла 4:5 в овертайме.

Для контрольных матчей такая игра нехарактерна. В первом периоде за 14 минут нижнекамцы пропустили четыре шайбы, 4:0, повела «Северсталь». Наставники «Нефтехимика» сумели встряхнуть свою команду, и во втором периоде нижнекамцы сократили разрыв в счете до двух шайб, 4:2. В третьей двадцатиминутке за пять минут до конца «Нефтехимик» восстановил статус-кво, 4:4. А всего через 42 секунды после начала овертайма Павел Порядин принес победу нижнекамцам, 4:5.

«Северсталь» (Череповец) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:5 ОТ (4:0, 0:2, 0:2, 0:1). Шайбы забросили: Корбит (3), Алексеев (9), Рооба (17), Колмыков (17) — Митякин (33), Галимов (40, 53), Гиматов (56), Порядин (61).

«Нефтехимик»: Судницын. Сидоров-Воробьев, Хайркллин — Митякин — Порядин; Семенов — Петрищев, Гиматов — Вихарев — Бикмуллин; Севостьянов — Березин, Секстон — Галимов — Лещенко; Апртюхин — Чивилев — Купцов.