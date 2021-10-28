«Нефтехимик» выиграл в Ярославле в овертайме

В очередном матче чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» обыграл в Ярославле «Локомотив» в овертайме со счетом 2:1.

Обыграв на выезде китайский «Куньлунь», нижнекамцы прилетели в Ярославль с хорошим настроением.

В первом периоде хозяева очень быстро реализовали первый же голевой момент — передача из-за ворот на Павла Кудрявцева, и тот в касание пробивает вратаря, 1:0. И в дальнейшем ярославцы прочно владели инициативой, о чем говорит статистика бросков в створ ворот, 14-5. Но единственное свое большинство «Локомотив» не использовал.

Во втором периоде принципиальных изменений в игре не произошло. «Локомотив» владел инициативой, «Нефтехимик» огрызался в контратаках. Вот только забить никому не удалось, вратари были лучшими, но статистика бросков в створ ворот опять же свидетельствовала в пользу хозяев, 14-8.

В начале третьей двадцатиминутки нижнекамцы реализовали первое же удаление ярославцев. Сделал это кистевым броском чешский защитник гостей Лукаш Клок с середины зоны, 1:1.

В итоге судьба встречи решилась только в овертайме, который продлился всего 20 секунд, пока Марат Хайруллин не принес гостям победу, 1:2. Вторая подряд победа нижнекамцев на выезде.

«Локомотив» (Ярославль) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1). Шайбы забросили: Кудрявцев (3) — Клок (46), Хайруллин (61). Штраф: 4-6.

«Нефтехимик»: Судницын. Березин-Кнот, Хайрулин-Митякин-Порядин; Клок-Сидоров, Бикмуллин-Хафизов-Шафигуллин; Воробьев-Петрищев, Секстон-Чивилев-Д.Попов; Барсуков-Пузанов, Галимов-Е.Попов-Шутов.

После 23 матчей в активе нижнекамцев стало 21 очко, восьмое место. В следующем туре 1 ноября «Нефтехимик» примет на своем льду китайский «Куньлунь Ред стар».