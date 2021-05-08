«Нефтехимик» выиграл дома, несмотря на два пропущенных пенальти

Футбольный «Нефтехимик» обыграл сегодня на дома «СКА-Хабаровск» со счетом 3:2. Примечательно, что нижнекамская команда вела со счетом 3:0, но пропустила два гола с пенальти.

За два тура до финиша первенства ФНЛ нижнекамцы сохраняли шансы подняться на шестое место, что и было главной задачей команды. Поэтому вполне предсказуемо встреча началась с их настойчивых атак. Тем не менее соперники могли забить первыми, однако хозяев выручил голкипер Вячеслав Исупов. Нижнекамцы же могли забить на 17-й минуте, когда в упор бил Лев Потапов, и в концовке первого тайма. Но в первый раз мяч попал прямо во вратаря «СКА», а во второй — в перекладину и штангу ворот хабаровчан. И все же настойчивость нижнекамцев была вознаграждена, когда после флангового рейда в чужую вратарскую лучший бомбардир «Нефтехимика» Мераби Уридия точно пробил в дальний угол, 1:0. Семнадцатый гол бомбардира в сезоне и 50-й за «Нефтехимик».

Во второй половине встречи хозяева продолжили свое наступление. Сначала Илья Петров реализовал пенальти, 2:0. А затем ворвавшийся в чужую штрафную Давид Хубаев точно пробил в ближний угол, 3:0. Правда, с пенальти дальневосточники сумели сократить разрыв в счете, 3:1. Подвел гостей Кирилл Суслов, удаленный с поля за вторую желтую карточку. Но и в меньшинстве уже в компенсированное время хабаровчане с пенальти же сократили разрыв в счете до минимума, 3:2.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «СКА-Хабаровск» — 3:2 (1:0). Голы забили Уридия (44), Петров (67 — с пенальти), Хубаев (70) — Мартусевич (79, 93 оба — с пенальти). Предупреждены Потапов, Кленкин, Уридия, Хубаев, Галиулин — Эмерсон, Суслов, Колесниченко, Грачев, Мартусевич. На 84-й минуте за вторую желтую карточку был удален Суслов.

«Нефтехимик»: Исупов, Первышин, Потапов (Калачев, 46), Ширяев, Калугин, Денисов (Петров, 46), Юшин (Ситдиков, 77), Кленкин, Хубаев (Канаев, 75), Галиулин, Уридия.

После 41 матча в активе нижнекамцев 70 очков, седьмое место. В последнем туре, 15 мая, «Нефтехимик» сыграет в Ростовской области с «Чайкой».