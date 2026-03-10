news_header_top
«Нефтехимик» выйдет в плей-офф, если наберет хотя бы одно очко в матче с «Трактором»

Фото: hcnh.ru

Хоккейный клуб «Нефтехимик» официально выйдет в плей-офф, если наберет в сегодняшнем матче с «Трактором» хотя бы одно очко.

Благодаря поражению «Амура» в матче с «Барысом» (0:3) отрыв «волков» от хабаровчан продолжает составлять восемь очков.

После 64 матчей нижнекамцы идут седьмыми в турнирной таблице КХЛ с 65 очками. «Амур» располагается на девятой строчке Восточной конференции с 57 очками по завершении 64 встреч.

#ХК Нефтехимик
