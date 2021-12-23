«Нефтехимик» вырвал волевую победу у «Амура» в Хабаровске

Сегодня в Хабаровске прошел повторный поединок конкурентов в борьбе за попадание в зону плей-офф Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» снова победил «Амур» в овертайме со счетом 5:4, уступая в третьем периоде - 1:4. Ключевым стал третий период, выигранный гостями со счетом 3:0. Дубль на счету защитника гостей Михаила Сидорова.

После вчерашней победы (3:1) нижнекамцы сделали минимальные изменения в составе. Место в воротах вместо Франса Туохимаа сегодня занял Александр Судницын. А в четвертом звене вышел новичок «Нефтехимика» самый габаритный форвард КХЛ - 125-килограммовый Евгений Артюхин.

В первом периоде удаление Артюхина позволило хабаровчанам отличиться красивым щелчком в касание от Давида Томашека, 1:0. Потом гости еще дважды удалялись, но отстояли свои ворота. А вот первое удаление в составе «Амура» нижнекамцы столь же успешно реализовали — новичок «Нефтехимика» Вячеслав Лещенко второй день подряд забивает в Хабаровске, в данном моменте он ловко подставил клюшку на пятачке, 1:1.

Второе удаление Артюхина дальневосточники снова использовали в начале второго периода. Вновь у хозяев отличился чешский легионер, теперь Радан Ленц преуспел на добивании, 2:1. А в середине периода выскочивший со скамейки штрафников Александр Шаров убежал один на один и попал точно между щитков Судницына, 3:1. В концовке периода после серии потерь шайбы в своей зоне гости пропустили четвертую шайбу, свой дубль оформил Томашек, 4:1.

В третьем периоде гости перевернули ход встречи, воспользовавшись матч-штрафом, удалением до конца встречи игрока «Амура». Дважды кряду нижнекамцы забили в большинстве — сначала цели достиг эффектный кистевой бросок Михаила Сидорова, а затем чешский защитник Роберт Кнот мощно зарядил от синей линии. А в середине периода уже в равных составах Сидоров еще раз точно бросил с дальней дистанции — 4:4. Овертайм.

В дополнительной пятиминутке Кнот смело прошел за чужие ворота и оттуда выложил шайбу на клюшку подкатившему Дэну Секстону. Бросок в касание, 4:5, суперволевая победа «Нефтехимика».

«Амур» (Хабаровск) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:5 ОТ (1:1, 3:0, 0:3, 0:1) Шайбы забросили: Томашек (5, 39), Ленц (21), Шаров (29) - Лещенко (14), Сидоров (44, 51), Кнот (46), Секстон (63). Штраф: 29-10.

«Нефтехимик»: Судницын (Туохимаа, 41). Сидоров-Клок, Хайруллин-Митякин-Порядин; Воробьев-Кнот, Шафигуллин-Вихарев-Бикмуллин; Петрищев-Березин, Секстон-Галимов-Лещенко; Шутов, Гиматов-Чивилев-Артюхин.