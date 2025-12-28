«Нефтехимик» всухую разгромил нижегородское «Торпедо»

Фото: hcnh.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» одержал уверенную домашнюю победу над «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

Ключевую роль в победе сыграл вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов, который отразил все 36 бросков по своим воротам и оформил «сухой матч» (шатаут).

В атаке отличились несколько игроков нижнекамцев. По два гола забили Григорий Селезнев и Андрей Белозеров, а один шайбу забросил Артем Сериков. Дамир Жафяров помог команде тремя результативными передачами.

После этой победы «Нефтехимик» в 41 проведенном матче набрал 43 очка и занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

«Торпедо», несмотря на поражение, сохраняет пятую позицию в Западной конференции, имея в своем активе 50 очков после 39 игр.