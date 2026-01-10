news_header_top
«Нефтехимик» во второй раз с начала года примет «Адмирал» в матче КХЛ

Фото: hcnh.ru

Сегодня на своем льду «Нефтехимик» сыграет с «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало игры — в 14:00 по московскому времени. Это будет вторая игра этих команд в Нижнекамске с начала года. 8 января «волки» одержали победу над командой из Владивостока по буллитам (3:2).

«Адмирал» из Владивостока располагается на последнем, 11-м месте в конференции.

Напомним, что в стане «Адмирала» недавно состоялось назначение нового главного тренера. Им стал Олег Браташ, который успел дважды подряд проиграть на новом посту. Между, тем сегодняшняя игра станет для специалиста сотой в КХЛ.

В прошлом матче травму получил голкипер «моряков» Дмитрий Шугаев – его участие в следующих играх остаётся под вопросом.

