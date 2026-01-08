news_header_top
«Нефтехимик» в серии буллитов вырвал победу у «Адмирала»

Фото: hcnh.ru

В матче регулярного чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» в серии послематчевых буллитов одержал победу над «Адмиралом» из Владивостока. Встреча завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

Хозяева дважды выходили вперед в основное время: сначала отличился Тимур Хайруллин во втором периоде, а в третьем шайбу забросил Никита Хоружев. Однако «Адмирал» оба раза отыгрывался благодаря голам Либора Шулака, который оформил дубль. В итоговой серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Нефтехимика».

В своем следующем матче команды снова сыграют друг с другом в Нижнекамске 10 января.

