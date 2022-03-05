«Нефтехимик» оказался в шаге от вылета из Кубка Гагарина

Уступив два раза в Челябинске, нижнекамский «Нефтехимик» потерял право на ошибку. Сегодня на своем льду татарстанцы в овертайме со счетом 2:3 проиграли «Трактору».

До матча покинули «Нефтехимик» финский голкипер Франс Туохимаа и американский нападающий Дэн Секстон. В первом периоде возбужденные хозяева стартовали резво и агрессивно. Уже на пятой минуте шайба влетела в ворота «Трактора» — это Эдуард Гиматов оказался самым проворным на добивании, 1:0. Несмотря на территориальное преимущество, добиться больших результатов нижнекамцам не удалось.

Едва началась вторая треть матча, как уральцы восстановили равновесие. Так же на добивании преуспел Ник Бэйлен, 1:1. Нельзя не отметить, что статистика говорила о небольшом преимуществе гостей. Счет бросков в первом периоде был 10–11, во втором 8–10.

Поэтому логика борьбы сказала свое слово в середине третьей двадцатиминутки, когда Лукаш Седлак нехитрым кистевым броском застал врасплох голкипера «Нефтехимика» Александра Судницына, 1:2. За две с лишним минуты до конца хозяева заменили вратаря шестым полевым игроком и добились своего. Чешский защитник нижнекамцев Лукаш Клок дальним кистевым броском огорошил своего земляка — вратаря «Трактора» Романа Вила, 2:2. Овертайм.

В овертайме судьбу матча решил мощный щелчок воспитанника «Ак Барса» Альберта Яруллина, 2:3.

Счет в серии до четырех побед стал 0-3. 7 марта команды вновь встретятся в Нижнекамске.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1).

Шайбы забросили: Гиматов (5), Клок (59) — Бэйлен (22), Седлак (46), Яруллин (66).

Штраф: 6–6.

«Нефтехимик»: Судницын; Клок — Севостьянов, Хайруллин — Митякин — Порядин; Воробьев — Кнот, Шафигуллин — Галимов — Лещенко; Березин — Петрищев, Гиматов — Вихарев — Е. Попов; Шутов, Артюхин — Чивилев — Бикмуллин.