«Нефтехимик» в Москве проиграл ЦСКА

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» в Москве уступил в овертайме ЦСКА со счетом 1:2, первым добившись успеха во втором периоде. Седьмой матч подряд у нижнекамцев забивает Вячеслав Лещенко.

Команда из Нижнекамска с декабря набрала отличный ход, зарабатывая очки в каждом матче. Несмотря на поражение, сегодня в столице «Нефтехимик» взял еще одно очко.

В первом периоде больше и чаще атаковали гости. Другое дело, что до реальных голевых моментов дело доходило нечасто. По разу команды сыграли в большинстве, но безрезультатно. Статистика бросков в створ ворот бесстрастна, 5–10.

Вторая двадцатиминутка прошла примерно по такому же сценарию. Теперь уже армейцы больше владели инициативой. Вновь команды по разу получили численное преимущество, не сумев его реализовать. И тут свое веское слово сказал джокер «Нефтехимика», его новичок Вячеслав Лещенко, точно попавший кистевым броском со средней дистанции, 0:1. Форвард забивает седьмой матч подряд — с первого своего дебюта в рядах нижнекамцев.

В третьем периоде с третьего захода москвичи использовали численное преимущество. Красивым броском в касание, точно в ближнюю девятку, это сделал Михаил Григоренко, 1:1. Больше в основное время голов не было.

Судьба встречи решилась за семь секунд до конца овертайма. В очередной раз рискованный шаг тренерского штаба ЦСКА, замена вратаря на четвертого полевого игрока в дополнительной пятиминутке, принесла успех армейцам. Точный бросок шведа Лукаса Валльмарка в ближний угол, 2:1.

После 46 матчей в активе нижнекамцев теперь 48 очков и седьмое место. В следующем туре 7 января «Нефтехимик» сыграет в Сочи с одноименной командой.

ЦСКА (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

Шайбы забросили: Григоренко (43), Валльмарк (65) — Лещенко (39).

Штраф: 4–6.

«Нефтехимик»: Судницин; Воробьев — Сидоров, Хайруллин — Митякин — Порядин; Кнот — Петрищев, Шафигуллин — Вихарев — Бикмуллин; Севостьянов — Березин, Секстон — Галимов — Лещенко; Шутов, Гиматов — Чивилев — Артюхин.