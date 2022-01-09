«Нефтехимик» в Москве обыграл «Динамо»

В очередном матче чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» сегодня победил в Москве по буллитам «Динамо» со счетом 4:3.

Нижнекамцы успешно сохраняют место в зоне плей-офф, набирая очки практически в каждой встрече. И сегодня взяли два.

Сегодня гости очень активно начали матч. Уже через три минуты шайба влетела в ворота «Динамо». Это защитник нижнекамцев Руслан Петрищев отличным кистевым броском в касание по центру отметился первым голом в лиге, 0:1. В дальнейшем москвичи много и настойчиво атаковали, разок попали в перекладину, но счет до первого перерыва так и не изменился.

Во втором периоде так же быстро нижнекамцы удвоили свое преимущество, и вновь это сделал защитник. На этот раз Андрей Чивилев очень смело выкатился на чужой пятачок и протолкнул шайбу в сетку, 0:2. И только в большинстве динамовцы сумели сократить разрыв в счете, свою 24-ю шайбу в сезоне эффектным броском в касание забросил Станислав Галиев, 1:2. Он же вскоре воспользовался ошибкой защитников гостей в своей зоне, и оформил свой дубль, 2:2.

В дебюте третьего периода канадский форвард «Динамо» Эрик О’Делл впервые в матче вывел москвичей вперед, 3:2. Повел гостей Сергей Купцов, получивший матч-штраф, 5+20, удаление до конца встречи. Отстояв в меньшинстве пять минут, гости быстро восстановили равновесие в счет. Повезло нижнекамцам — после броска Петрищева шайба попала в клюшку защитника «Динамо» и по причудливой траектории, бабочкой взмыла вверх, опустившись в хозяйские ворота за спину голкипера Ивана Бочарова, 3:3. Затем хозяева на полторы минуты остались втроем против полной пятерки «Нефтехимика». Но гости не воспользовались таким большим преимуществом. Так и доиграли до овертайма.

В дополнительной пятиминутке забить никому не удалось, поэтому победитель встречи был определен в серии буллитов. И тут больше повезло гостям, реализовавших одну попытку из пяти (Эдуард Гиматов), хозяева провалили все пять подходов.

«Динамо» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:4 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1). Шайбы забросили: Галиев (34, 38), О’Делл (42) — Петрищев (4, 52), Чивилев (22). Штраф: 8-31.

«Нефтехимик»: Судницын, Сидоров-Семенов, Шафигуллин-Митякин-Порядин; Петрищев-Кнот, Вихарев-Чивилев-Купцов; Севостьянов-Березин, Секстон-Галимов-Лещенко; Шутов, Гиматов-Е.Попов-Бикмуллин.

После 48 матчей в активе нижнекамцев стало 50 очков, седьмое место. В следующем туре 12 января дома «Нефтехимик» примет челябинский «Трактор».