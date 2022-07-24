«Нефтехимик» в меньшинстве сыграл вничью с «Кубанью»

Во втором туре чемпионата первой лиги нижнекамский «Нефтехимик» на своем поле поделил очки с краснодарской «Кубанью». Играя в меньшинстве хозяева завершили матч со счетом 0:0.

После домашнего фиаско в первом туре (0:1 от соседского «КАМАЗа») нижнекамцам сегодня нужно было обязательно реабилитироваться на глазах родных болельщиков. Добавим, что ульяновцев возглавляет воспитанник «Нефтехимика» Роберт Евдокимов, сделавший карьеру в «КАМАЗе», где и добрался до сборной России. Но в родном Нижнекамске Евдокимов ни разу не работал.

В первом тайме при заметном территориальном преимуществе «Нефтехимика» моментов практически не было. Но довольно скоро южане игру выровняли. Более того, в конце первой половины встречи именно кубанцы чаще атаковали.

После перерыва ближе к успеху были уже нижнекамцы, организовавшие пару приличных моментов. Но за 15 минут до конца нижнекамцы остались в меньшинстве, когда за вторую желтую карточку был удален Алексей Бердников. В большинстве южане захватили инициативу в свои руки. Работы у голкипера Игоря Обухова прибавилось в разы. В концовке гостям не повезло, когда мяч попал в штангу ворот «Нефтехимика».

В следующем туре 30 июля «Нефтехимик» сыграет в Ульяновске с «Волгой».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Кубань» (Краснодар) — 0:0 (0:0)

«Нефтехимик»: Обухов, Ширяев, Калугин, Ситдиков, Бердников, Хубаев (Денисов, 46), Школик (Терехов, 70), Безруков, Москвичев, Дворецков (Лайкин, 78), Уридия (Янушковский, 83).