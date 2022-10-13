«Нефтехимик» в гостях сыграет против «Сочи» в рамках чемпионата КХЛ

Сегодня, «Нефтехимик» в гостях сыграет против «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Начало встречи – в 19:30 по московскому времени.

Нижнекамская команда после 17 сыгранных матчей занимает в таблице Восточной конференции десятое место с 13 набранными очками. «Нефтехимик» в последней игре в чемпионате с «Трактором» (0:1) прервал свою шестиматчевую победную серию. Нижнекамцы второй раз в сезоне ушли с площадки без забитых шайб. Причем оба таких матча прошли в Челябинске против местного «Трактора».

«Сочи» проиграл две встречи подряд с общим счетом 3:7 хабаровскому «Амуру» и «Сибири» из Новосибирска. Команда Андрея Назарова – безоговорочный аутсайдер Западной конференции и всей лиги. В активе сочинцев всего восемь набранных очков.

В прошлом сезоне команды встречались в Сочи один раз. Тогда победу праздновал «Сочи» со счетом 4:1.

Прямая трансляция встречи состоится на официальном сайте КХЛ.