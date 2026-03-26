«Нефтехимик» в драматичном овертайме вырвал победу у «Авангарда» и восстановил равновесие

Фото: hcnh.ru

«Нефтехимик» одержал волевую победу в Омске над «Авангардом» со счетом 4:3.

Хозяева начали встречу активно: уже на седьмой минуте Константин Окулов открыл счет. Во втором периоде, на 17-й минуте, Никита Попугаев восстановил равновесие.

В середине третьего периода команды обменялись быстрыми голами — сначала Иван Николишин вывел нижнекамцев вперед, но тут же Наиль Якупов сравнял счет. На 17-й минуте того же периода Якупов оформил дубль и вновь сделал счет в пользу омичей — 3:2. Однако «Нефтехимик» не сдавался: на 19-й минуте Илья Пастухов перевел игру в овертайм. В дополнительное время команды не выявили победителя в первой 20-минутке, а во втором овертайме решающий бросок удался Андрею Белозёрову, который принес гостям волевую победу.

Счет в серии теперь – 1:1.

Третий матч серии состоится 28 марта. В случае необходимости следующие игры пройдут 30 марта, а также 1, 3 и 5 апреля.