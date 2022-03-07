«Нефтехимик» в четвертый раз проиграл «Трактору» и завершил сезон

Нижнекамский «Нефтехимик» уступив сегодня дома челябинскому «Трактору» со счетом 2:3, уступил в серии плей-офф 0-4 и завершил свое участие в сезоне.

При счете в серии плей-офф с «Трактором» 0-3 нижнекамский «Нефтехимик» не имел права проигрывать на своем льду, иначе сезон был бы закончен. И хозяева постарались, но не получилось, как и все предыдущие матчи серии нижнекамцы уступили в одну шайбу.

Нижнекамцы бурно начали сегодняшнюю встречу. Первое же удаление в составе уральцев хозяева реализовали. Это Марат Хайруллин мгновенно среагировал на отскок шайбы от борта, переправив ее ворота, 1:0. Но постепенно гости стали перехватывать инициативу. Концовка периода прошли с явным преимуществом «Трактора». Полное дежа позавчерашней игры. Удаление самого габаритного игрока КХЛ нападающего «Нефтехимика» Евгения Артюхина в конце периода, гол челябинцев. Но на этот раз гости не уложились по времени, забив после завершения игрового времени.

Но вскоре после начала второго периода уральцы восстановили равновесие, сделал это мощным щелчком под перекладину Сергей Телегин, 1:1. После этого уже «Нефтехимик» перехватил инициативу и наиграл на второй гол. Денис Вихарев четко замкнул в касание передачу на дальнюю штангу, 2:1. «Трактор» в очередной раз в серии отгрался, реализовав большинство, хорошо попал в ближнюю девятку Томаш Гика, 2:2.

Не прошло и двух минут в третьем периоде, как счет стал 2:3. Бросок Андрея Стася от борта в дальний угол застал врасплох вратаря хозяев Александра Судницына. В оставшееся время нижнекамцы приложили массу усилий, чтобы отыграться, заменили вратаря на шестого полевого игрока за две минуты до конца. Но признаем, что «Трактор» был сильнее в серии и матче.

Счет в серии стал 0-4, «Трактор» вышел в следующую стадию плей-офф, «Нефтехимик» сезон завершил.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Трактор» (Челябинск) — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Шайбы забросили: Хайруллин (5), Вихарев (28) — Телегин (26), Гика (36), Стась (42). Штраф: 12-12.

«Нефтехимик»: Судницын. Клок-Севостьянов, Хайруллин-Митякин-Порядин; Воробьев-Кнот, Шафигуллин-Чивилев-Лещенко; Сидоров-Петрищев, Гиматов-Вихарев-Купцов; Березин, Артюхин-Е.Попов-Шутов.