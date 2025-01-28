«Нефтехимик» уступил «Северстали» на своем льду

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«Нефтехимик» уступил «Северстали» (1:2) на своем льду в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Первый период хозяева начали с достаточно острых моментов. Уже на первых минутах нападающий Райли Барбер выкатил шайбу на ход Андрею Белозерову. Форвард, к сожалению, не сумел переиграть вратаря Александра Самойлова, поэтому на табло сохранились нули. Череповчане тоже отвечали своими атаками. На 14-ой минуте нападающий «Северстали» Данил Аймурзин мог открыть счет, поразив ворота с близкого расстояния. Его бросок, однако, сумели заблокировать. В итоге первый период завершился без голов.

Во второй двадцатиминутке игра, наконец, раскрылась. На 23-ей минуте счет открыл нападающий гостей Адам Лишка, шайба срикошетила от вратаря нижнекамцев Филиппа Долганова, и после удара о штангу залетела в ворота. 0:1. Но хозяева быстро отыгрались, на 25-ой минуте матча нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев сравнял счет, бросив из круга в ближний угол, 1:1. Тем не менее, больше шайб второй период не подарил.

В третьем периоде гости все же вышли вперед. Нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко на 55-ой минуте совершил бросок с острого угла, выведя тем самым свою команду вперед. Таким образом, Пилипенко забросил победную шайбу для своей команды.

«Нефтехимик» – «Северсталь» – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

0:1 – Лишка (22:12)

1:1 – Хоружев (25:20)

1:2 – Пилипенко (54:09)