«Нефтехимик» уступил дома чемпиону СССР

В очередном домашнем матче первенства ФНЛ нижнекамский «Нефтехимик» проиграл столичному «Торпедо», пропустив единственный мяч в начале встречи, 0:1.

В первом тайме именитые гости, напомним, что «Торпедо» является неоднократным чемпионом СССР, быстро прибрали инициативу к своим рукам. Раз хозяев выручила перекладина, но неминуемое произошло в середине тайма. После грубой ошибки голкипера «Нефтехимика» Андрея Голубева Денис Лаптев практически в упор вогнал мяч в сетку хозяйских ворот, 0:1. Четвертый матч подряд нижнекамцы пропускают первыми.

Во втором тайме хозяева приложили максимум сил, чтобы спасти игру. «Нефтехимик» доминировал на поле, создал немало голевых моментов, но все же проиграл.

В следующем туре 16 апреля нижнекамцы сыграют в Красноярске с «Енисеем .

«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Торпедо» (Москва) — 0:1 (0:1)

Голы забили: Лаптев (19). Предупреждены: Пруцев - Полубояринов.

«Нефтехимик»: Голубев, Калугин (Бердников, 82), Котов, Шоркин, Ширяев, Пруцев (Терехов, 70) Денисов (Ситдиков, 80), Хубаев, Галиулин (Москвичев, 82), Котик, Уридия.