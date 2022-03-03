«Нефтехимик» уступает «Трактору» в серии 0-2

Во втором матче первого раунда Кубка Гагарина нижнекамский «Нефтехимик» в Челябинске проиграл «Трактору» со счетом 1:2.

Первый период прошел с заметным игровым преимуществом нижнекамцев, чему свидетельство счет бросков в створ ворот 5-11. Но удаление на последней минуте дорого обошлось гостям. За шесть секунд до перерыва уральцы реализовали большинство, мастерским броском в касание это сделал Виталий Кравцов, 1:0.

В начале второго периода случилось еще одно обоюдное удаление. Прострел Максима Березина на пятачок, рикошет от защитника хозяев, 1:1. Но уже в равных составах в середине периода Кравцов красиво оформил дубль, попав точно в девятку, едва войдя в зону «Нефтехимика», 2:1.

В третьем периоде, несмотря на все усилия нижнекамцев переломить ход встречи, челябинцы удержали минимальный перевес в счете.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0. 5 и 7 марта команды сыграют в Нижнекамске.

«Трактор» (Челябинск) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

Шайбы забросили: Кравцов (20, 30) — Березин (24). Штраф: 8-16.

«Нефтехимик»: Судницын. Клок-Севостьянов, Хайруллин-Митякин-Порядин; Воробьев-Семенов, Секстон-Галимов-Лещенко; Березин-Петрищев, Гиматов-Вихарев-Купцов; Шутов, Артюхин-Чивилев-Шафигуллин.