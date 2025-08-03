Нефтехимик» усиливается. Готов ли Гришин навязать борьбу Тамбиеву за восьмерку Востока

К началу последнего месяца лета «Нефтехимик» заметно укрепился. Уже можно утверждать, что это команда для борьбы за выход в плей-офф. Однако, главные конкуренты - «Адмирал» и «Амур» - тоже проводят сильную трансферную кампанию. «ТИ-Спорт» разбирается, какие шансы есть у нижнекамцев на восьмерку Востока КХЛ.





Фото: hcnh.ru

«Нефтехимик» добрал состав для битвы за восьмерку

«Нефтехимик» летом 2025 года – классическая перестроечная команда, которая решила перезагрузиться и искать для себя новую философию. Новый наставник Игорь Гришин уже пообещал в своих многочисленных интервью, что на передний план будет выводить зрелищность хоккея, не забывая о грамотной обороне.

«Когда команды играют немного бесшабашно, болельщикам это нравится, да и я сам за то, чтобы выиграть 6:5, а не 1:0. Но для того чтобы достичь цели, каждый игрок должен выложиться полностью и каждую секунду отработать, демонстрируя самоотдачу», – рассказывал Гришин «Чемпионату».

В другом интервью он отмечал, что вдохновляется «Эдмонтоном» с его сбалансированным хоккеем.

Нижнекамцам удалось удержать своих лидеров Александра Дергачева, Андрея Белозерова, Жан-Себастьяна Ди и Евгения Митякина. Плюс к ним добавился Дамир Жафяров, которому срочно нужно реанимировать карьеру (мотивации будет не занимать), а также белорусский форвард Максим Сушко, перебравшийся из «Сибири».

Однако с оборонительной линией все было не так радужно. В ней катастрофически не хватало опытных и надежных мастеров. «Детсад», с которым отыгрывал прошлый сезон «Нефтехимик», в итоге не потянул, так что в Нижнекамске задумались об усилении этой линии.

Сначала из «Адмирала» забрали обладателя Кубка Харламова 2017 и Кубка мира среди молодежных команд 2017 года Артема Чмыхова. Вот только после молодежки защитник свой потенциал так и не реализовал, хотя шансы в ЦСКА и «Авангарде» были.

А последнее приобретение в лице Динара Хафизуллина шикарно укладывается в парадигму новой философии Гришина. Атакующий защитник, способный здорово помочь нападающим при розыгрыше большинства, и при этом всё еще надежно отыгрывающий в обороне, должен стать новым лидером обороны «Нефтехимика».

На этом фоне впору говорить, что нижнекамцы точно остаются одним из основных претендентов на выход в Кубка Гагарина – 2026. Вот только и конкуренты за восьмую строчку не сидели сложа руки. Шикарное трансферное лето проводит «Адмирал», а «Амур» пусть и утратил патрона клуба в лице экс-губернатора края Михаила Дегтярева, но всё еще сохраняет неплохой состав для выхода в плей-офф.

При этом, Игорь Гришин для нашего издания отметил, что работа по комплектованию состав еще не закончена.

«Мы видим, что все команды хорошо усилились в это трансферное окно. Это еще связано с тем, что многие игроки потеряли свои рабочие места (имеется в виду «Витязь», прим. «ТИ-Спорта»), поэтому трансферные кампании практически ни у одной команды не заканчиваются в августе. Мы еще тоже до конца не закончили комплектование состава, да, у нас укреплены многие позиции, но мы продолжаем смотреть в сторону рынка», - комментирует положение для «ТИ-Спорт» главный тренер «Нефтехимика» Гришин.

Фото: hcsalavat.ru

«Адмирал» Тамбиева – главный претендент на восьмерку. «Волки» следом

Разберем конкурентов по порядку. «Барыс» на сегодняшний момент не выглядит как команда, способная навязать достойную конкуренцию на Востоке даже в борьбе за плей-офф, поэтому сконцентрируемся на треугольнике «Нефтехимик» - «Адмирал» - «Амур».

Пожалуй, главным фаворитом за право вновь сыграть в кубковых матчах на выбывание остаётся дальневосточный «Адмирал». «Моряки», отыгравшие весной шикарную серию с будущим финалистом Кубка Гагарина «Трактором», слабее точно не станут.

«Моряки» провели мощную кампанию, сумев забрать к себе нападающих из топ-команд Семена Кошелева из «Ак Барса», Игоря Гераськина из «Магнитки», Егора Попова из «Трактора», а также защитника Павла Коледова из «Авангарда».

В общем, уехавших Никиту Сошникова, Шэйна Принса и Джека Родуолда здесь заменить сумели без просадки в качестве. Но даже на фоне такого неслабого усиления, главной звездой «Адмирала» по-прежнему остается его наставник Леонид Тамбиев. Фактор тренера во Владивостоке уже помогал местной команде обходить конкурентов за место в плей-офф, даже с учетом трудностей перелётов.

Наставник «моряков» работает во Владивостоке с ноября 2021 года, и с каждый сезоном его команда все более фундаментальная. Игорю Гришину только предстоит доказать свою состоятельность после удачной карьеры в ВХЛ, Тамбиев же этот пусть уже прошел. В КХЛ он уже показал, что это классный наставник, способный выжимать из средних исполнителей максимум. А на этот раз у него и с исполнителями будет порядок.

Фото: hcadmiral.pro

Впрочем, есть один фактор не в пользу «Адмирала» - у него вновь нет действительно сильного вратаря. Хотелось бы сказать, что Дмитрий Шугаев закроет вратарскую линию без потери качества, но это будет лукавством. Шугаев так и не впечатлил в «Северстали». Прошлый сезон он пропустил, а в сезоне 2023/24 провел 30 матчей, в которых его процент отраженных составлял 89.7% и 2.88 – коэффициент надежности.

Практика показывает, что «моряки» проводят хорошие сезоны только когда на последнем рубеже, раскрывается голкипер, и буквально затаскивает команду в спорных и равных матчах. Так было с Никитой Серебряковым в 2023, и с Андреем Мишуровым в сезоне минувшем. Теперь, без основного козыря у «Адмирала» могут появиться большие проблемы.

«Амур»: добротный состав и неопытный тренер. Аутсайдер троицы претендентов?

Сегодня уже всем очевидно, что поставленная задача Михаилом Дегтяревым бороться за Кубок Гагарина в 2026 году реализована не будет. Не те времена, не те возможности и разумеется не тот тренер.

После прошлого сезона, в которым «тигры» набрали отличный состав, но так в плей-офф и не вышли, в Хабаровске решили поумерить пыл и больше не вести такую агрессивную трансферную политику. Сменив двух наставников – сначала Андрея Мартемьянова, а потом Виктора Костючёнка, в «Амуре» решили идти другим путем. Не искать тренеров на стороне, а просто подтянули из «внутренних резервов Александра Гальченюка-старшего, отца именитого нападающего «Амура».

Нюанс в том, что до того Гальченюк-старший главным тренером никогда не работал. В прошлом сезоне он был тренером по развитию в этом же клубе. А до того работал помощником главного тренера в «Сарнии Стинг» хоккейной лиги Онтарио. На что именно рассчитывают в «Амуре» с наставником без опыта – большой вопрос.

На трансферном рынке «Амур» проводит не блестящую, но хорошую работу. Из самых заметных приобретений можно отметить добротного голкипера Максима Дорожко, перебравшегося из почившего «Витязя», оттуда же пришел форвард Матвей Заседа. Александр Филатьев перебрался из «Авангарда». Получили в Хабаровске и Евгения Свечникова, который никак не может закрепиться в одной команде КХЛ больше, чем на сезон. А из «Ак Барса» в аренду приехал Никита Евсеев, которому необходимо переходить на новый уровень и реанимировать карьеру.

Фото: hcamur.ru

Предпосылки хорошие. Почти все из приобретенных хоккеистов имеют отличную мотивацию показать себя в «Амуре». Всем хочется доказать, что они должны вернуться в топовые команды. И это учитывая, что в Хабаровске остались Гальченюк-младший, Алекс Броадхёрст и Олег Ли.

Вопрос в том, насколько грамотно сумеет распорядиться этим материалом Александр Гальченюк.

«Наши конкуренты на Востоке за восьмое место? Я бы не стал отдельно выделять какую-либо из команд. Мы видим, что и в "Амур", и "Адмирал" пришли хорошие игроки. Полагаю, сильнее станет и «Барыс», который нельзя сбрасывать со счетов. Конкуренция в лиге растет с каждым сезоном, поэтому, конечно, все хотят подойти к сезону в боевом составе. Чтобы и ротация была, и скамейка», - продолжает Гришин в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт».