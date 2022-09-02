«Нефтехимик» усилился форвардом «Сочи» Барсовым

Центральный нападающий «Сочи» Максим Барсов подписал контракт с нижнекамским «Нефтехимиком», сообщает клубная пресс-служба. Срок контракта не уточняется.

Стоит отметить, что Барсов выступал в составе сочинского клуба с 2017 года. 29‑летний нападающий с 23 забитыми мячами является вторым бомбардиром в истории клуба. В текущем сезоне Премьер-лиги форвард ни разу не появлялся на поле.

Судя по всему, Барсов должен заменить в «Нефтехимике» атакующего полузащитника Руслана Берзукова, перешедшего на днях в казанский «Рубин». По данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость Барсова на сегодня составляет 600 тыс. евро.

Напомним, «Нефтехимик» после семи туров Первой лиги с 11 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. Следующую игру подопечные Кирилла Новикова проведут дома против ярославского «Шинника».