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Спорт
2 сентября 2022  20:45
Cергей Гаврилов

«Нефтехимик» усилился форвардом «Сочи» Барсовым

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Центральный нападающий «Сочи» Максим Барсов подписал контракт с нижнекамским «Нефтехимиком», сообщает клубная пресс-служба. Срок контракта не уточняется. 

Стоит отметить, что Барсов выступал в составе сочинского клуба с 2017 года. 29‑летний нападающий с 23 забитыми мячами является вторым бомбардиром в истории клуба. В текущем сезоне Премьер-лиги форвард ни разу не появлялся на поле.

Судя по всему, Барсов должен заменить в «Нефтехимике» атакующего полузащитника Руслана Берзукова, перешедшего на днях в казанский «Рубин». По данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость Барсова на сегодня составляет 600 тыс. евро.

Напомним, «Нефтехимик» после семи туров Первой лиги с 11 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. Следующую игру подопечные Кирилла Новикова проведут дома против ярославского «Шинника».

#футбол #фк рубин
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