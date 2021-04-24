«Нефтехимик» сыграл вничью с «Краснодаром-2» — 1:1

Нижнекамский «Нефтехимик» в очередном матче чемпионата ФНЛ сыграл вничью с «Краснодаром-2». Гостевая для татарстанцев встреча завершилась со счетом 1:1.

В Краснодар нижнекамцы прилетели с хорошим настроением после домашней победы над «Акроном» (3:2), первой после четырех подряд ничьих.

Гости очень активно начали матч против дублеров клуба РПЛ, это парни 19-22 лет, быстро и крепко захватив инициативу в свои руки. Однако забить долгое время никому не удавалось. Открыл счет, реализовав штрафной удар, Илья Петров — мощный удар под перекладину, 0:1. К слову, Петров является воспитанником академии «Краснодара». В концовке первой половины южане не сумели реализовать пенальти — голкипер гостей Вячеслав Исупов отбил удар Эдуарда Спиртяна с 11-метровой отметки.

Вскоре после перерыва кубанцы остались в меньшинстве и тут же забили ответный мяч. Красивую комбинацию четким ударом с линии вратарской завершил Сперцян. Затем хозяева могли еще раз забить, но гостей вновь выручил Исупов. Таким образом, второй тайм остался за хозяевами, и ничья стала наградой для обеих команд.

«Краснодар-2» (Краснодар) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:1 (0:1). Голы забили Сперцян (62) — Петров (30). Предупреждены Иванов — Петров, Калугин, Ситдиков, Ширяев. На 62-й минуте за вторую желтую карточку удален Иванов.

«Нефтехимик»: Исупов, Ширяев, Потапов, Калугин, Ситдиков, Юшин, Кленкин, Хубаев, Петров (Семенов, 80), Яковлев (Котик, 60), Уридия.

После 38 туров в активе нижнекамцев стало 61 очко, восьмое место. В следующем туре 28 апреля «Нефтехимик» сыграет дома с калининградской «Балтикой».