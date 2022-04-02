«Нефтехимик» сыграл вничью с челнинским «КАМАЗом» в Нижнекамске

В очередном матче первенства ФНЛ нижнекамский «Нефтехимик» на своем принимал челнинский «КАМАЗ» и сыграл вничью со счетом 1:1. Для соседей по Каме этот матч всегда главный, вне зависимости от турнира и времени года. Дерби, этим все сказано.

В первом тайме хозяева сразу же пошли вперед большими силами. Но первый голевой момент создали гости. Вплоть до перерыва на поле шла ожесточенная борьба. Территориальным преимуществом владел «Нефтехимик», но острее атаковал «КАМАЗ». И как следствие гол челнинцев в компенсированное время. Удачный отскок мяча у линии штрафной позволил Евгению Воронину нанести мощный и точный удар в дальний угол, 0:1.

Во втором тайме нижнекамцы вновь ринулись вперед большими силами с первых же секунд и сумели сравнять счет. Прострел в в штрафную, подставленная пятка Вагиза Галиулина, 1:1. Продолжая непрерывно атаковать, хозяева создали немало голевых моментов, но каждый раз удача от них отворачивалась. Так в постоянных атаках «Нефтехимика» и завершилось принципиальное дерби двух камских команд. Боевая ничья.

В следующем туре 6 апреля нижнекамцы сыграют в Краснодаре с «Краснодаром-2», а челнинцы примут дома волгоградский «Ротор».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 1:1 (0:1)

Голы забили: Галиулин (57) - Воронин (45+2). Предупреждены: Ширяев, Котик - Игнатенко, Янушковский, Свежов. На 93-й минуте за вторую желтую карточку удален Янушковский.

«Нефтехимик»: Голубев, Калугин (Бердников, 81), Котов, Шоркин, Ширяев, Пруцев (Денисов, 91), Москвичёв (Родионов, 47), Хубаев, Терехов (Терехов, 47), Галиулин, Уридия.

«КАМАЗ»: Мамин, Потапов, Куликов, Ганус (Садыков, 71), Аюкин (Смирнов, 66), Бадртдинов (Пальцев, 64) Замалиев, Калугин (Свежов, 65), Воронин, Игнатенко (Лопатин, 65), Янушковский.