«Нефтехимик» сыграет в Нижнекамске с «Автомобилистом» в рамках чемпионата КХЛ

Сегодня «Нефтехимик» примет у себя дома екатеринбургский «Автомобилист» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 17:00 по мск.

Нижнекамский клуб продлил свою беспроигрышную серию до пяти матчей подряд. Команда Олега Леонтьева в прошлом матче обыграл по буллитам московское «Динамо» (3:2Б) и впервые в сезоне ушла с последнего места в Восточной конференции. Теперь в активе «Нефтехимика» 11 набранных очков.

«Автомобилист» до приезда в Нижнекамск дважды обыграл в Казани «Ак Барс» (5:4 ОТ, 2:1 ОТ). При этом уральский клуб потерял нескольких лидеров. Травмы получили Сергей Широков, Кертис Волк и Стефан Да Коста. Все трое, с большой вероятностью, пропустят матч против «Нефтехимика».

Несмотря на потери, «Автомобилист» продолжает лидировать на Востоке КХЛ. Команда Николая Заварухина имеет в своем активе 23 очка.

Последние семь матчей в Нижнекамске завершились победой уральцев. В нынешнем сезоне команды уже встречались, тогда в Екатеринбурге победил «Автомобилист» (4:3).