«Нефтехимик» сыграет в Нижнекамске против челябинского «Трактора» в рамках чемпионата КХЛ

Сегодня, «Нефтехимик» примет в Нижнекамске хоккеистов челябинского «Трактора» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.

Это уже четвертое противостояние команд в нынешнем сезоне. До этого челябинцы дважды обыграли «Нефтехимик» со счетом 4:0 и 5:3. Однако, после перехода вратаря Эмиля Гарипова нижнекамцы выдали победную серию из шести матчей подряд. В том числе, над «Трактором» – 2:1.

По итогам минувшей недели Гарипов был признан лучшим голкипером лиги. Вратарь нижнекамцев отразил 109 бросков (36,3 в среднем за игру, 94,5% отражения) в трех победных матчах команды. Коэффициент надежности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) за неделю у него составил 1,95.

Благодаря победной серии «Нефтехимик» ушел с последней строчки в Восточной конференции. Место нижнекамцев в подвале турнирной таблицы занял «Трактор». Челябинцы не могут победить уже пять матчей кряду. При этом разрыв между «Нефтехимиком» и «Трактором» в таблице составляет всего 1 очко.

Всего в чемпионатах КХЛ команды встречались 61 раз. В 35 матчах победу праздновали хоккеисты «Трактора».

Прямую трансляцию можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.