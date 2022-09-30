«Нефтехимик» сыграет в гостях с «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Нефтехимик» сегодня в гостях сыграет против «Металлурга» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра в Магнитогорске начнется в 17:00 по московскому времени.

Нижнекамская команда ранее одержала первую победу в сезоне, обыграв дома «Сибирь» (2:1от). Несмотря на успех, подопечные Олега Леонтьева идут на последнем месте в Восточной конференции, набрав три очка. До этого в активе «Нефтехимика» было десять поражений подряд со старта чемпионата.

У магнитогорцев продолжается победная серия, которая уже насчитывает семь матчей. Игра с «Нефтехимиком» станет для «Металлурга» третьей кряду на домашней арене. До этого команда Ильи Воробьева крупно обыграла «Куньлунь» (4:0) и минское «Динамо» (4:1).

Магнитогорцы продолжают с «Автомобилистом» гонку за лидерство на Востоке. Сейчас «Металлург» с 18 очками идет на второй позиции в конференции. Победа над «Нефтехимиком» вернет уральцам первую строчку.

Отметим, что новичок нижнекамцев Хантер Шинкарук не поехал с командой на выезд. У «Металлурга» под вопросом появление форварда Джоша Карри, получившего повреждение.