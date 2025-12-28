«Нефтехимик» сыграет с «Торпедо» в Нижнекамске

Фото: hcnh.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашнем льду сойдется в матче КХЛ с нижегородским «Торпедо». Стартовый свисток прозвучит сегодня в 14:00 по московскому времени.

Хозяева находятся в сложной турнирной ситуации. Команда занимает пятую строчку в Восточной конференции, отставая от ближайшего соперника на шесть очков. Серия последних игр сложилась для «Нефтехимика» крайне неудачно — пять поражений подряд. Прервать эту полосу неудач удалось лишь в прошлом матче, где «волки» одержали тяжелую победу в овертайме над «Шанхайскими Драконами».

Гости из Нижнего Новгорода, напротив, подходят к игре в хорошей форме. «Торпедо» находится на пятой позиции в Западной конференции, имея в запасе одну несыгранную встречу и отставая всего на два очка. Команда уверенно чувствует себя на выезде, выиграв три последних гостевых поединка, в том числе уверенно обыграв в одном из них будущего соперника — «Нефтехимик» со счетом 5:2.