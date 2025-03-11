«Нефтехимик» сыграет с московским «Динамо» на своем льду

Фото: пресс-служба ХК "Нефтехимик"

«Нефтехимик» сегодня на своем льду будет принимать одного из фаворитов предстоящего плей-офф, московское «Динамо».

Команда Олега Леонтьева продолжает борьбу за последнюю путевку в плей-офф в Восточной конференции за шесть игр до конца регулярки. От восьмой «Сибири» нижнекамцев отделяет уже пять очков благодаря победе «Нефтехимика» над «Адмиралом» (3:2) и поражению в овертайме новосибирцев от «Лады».

«Динамо» располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, отставая на 10 очков от лидирующего «Локомотива», но с одним матчем в запасе. Текущая победная серия «бело-голубых» составляет уже пять игр кряду. Серия стартовала с гостевых побед над «Локомотивом» (3:1) и СКА (1:0). После москвичи уже на своем льду взяли верх над «Куньлунем» (6:3), «Автомобилистом» (4:1) и «Локомотивом» (5:3).

Начало сегодняшней встречи запланировано на 19:30 по московскому времени на льду «Нефтехим Арены».