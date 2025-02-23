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На главную ТИ-Спорт 23 февраля 2025 09:04

«Нефтехимик» сыграет с лидерами Восточной конференции в гостях

«Нефтехимик» сыграет с лидерами Восточной конференции в гостях
Фото: hcnh.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» сегодня скрестит клюшки с лидерами Востока, челябинским «Трпктором».

Уральцы уже досрочно оформили выход в плей-офф, опережая ближайшего преследователя на 5 очков, но провел на три игры больше конкоентов.

В короткой выездной серии челябинцы оказались сильнее «Адмирала» (2:1) и «Амура» (5:2), а в пятницу на своей площадке переиграли «Ладу» (4:1).

«Нефтехимик» занимает девятое место на Восточнке, отставая от зоны плей-офф на семь очков, при этом сыграв на один матч больше. А последних трех играх «волки» набрели хороший ход - одержали победы над СКА (4:3) и «Ак Барсом» (3:2) дома, а в пятницу уступили «Ак Барсу» в овертайме (2:3 ОТ), набрав 1 очко.

Начало матча – 14:00 по московскому времени.

#ХК Нефтехимик #кхл #ХК Трактор
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