«Нефтехимик» сыграет с «Ладой» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Фото: hcnh.ru

«Нефтехимик» сегодня проведет встречу с «Ладой» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ. Начало противостояния запланировано на 17:00 по мск.

В своей последней игре нижнекамцы на домашнем льду уступили «Витязю» со счетом 3:4. На данный момент команда Олега Леонтьева имеет серию поражений из шести матчей. После 48 игр «Нефтехимик» занимает десятое место в Восточной конференции, набрав 41 очко.

Тольяттинцы не могут победить на протяжении трех последних матчей. «Лада» после 46 встреч с 42 очками занимает девятое место в Восточной конференции.