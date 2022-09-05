«Нефтехимик» сыграет с «Динамо» в Москве

Сегодня нижнекамский «Нефтехимик» сыграет на выезде против московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи в 19:30.

Команда Олега Леонтьева в первом матче чемпионата сумела набрать первое очко, проиграв в Москве ЦСКА в овертайме (4:5). По ходу встречи нижнекамцы вели в две шайбы. После одного сыгранного матча «Нефтехимик» занимает шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

«Динамо» начало сезон с победы (2:0) над казанским «Ак Барсом» в Москве. Команда Алексея Кудашова занимает четвертое место в таблице Западной конференции.

Отметим, что казанский «Ак Барс» также сегодня проведет свой выездной матч против московского ЦСКА. Начало встречи в 19:00.