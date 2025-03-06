«Нефтехимик» сыграет с «Адмиралом» в заключительном матче дальневосточной серии

Фото: пресс-служба ХК "Адмирал"

Нижнекамский «Нефтехимик» сегодня во второй раз сразится с дальневосточным «Адмиралом». Матч станет заключительным в дальневосточной серии для татарстанцев.

«Нефтехимик» по-прежнему занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «волков» 55 очков, а отставание от восьмого места составляет шесть очков. В предыдущих трех матчах на Дальнем Востоке нижнекамцы уступили – сначала в первой хабаровской игре проиграли «Амуру» (4:5 ОТ), после чего уступили «тиграм» в серии буллитов (3:4 Б). А предыдущая встреча с «Адмиралом» завершилась минимальной победой «моряков» (1:0).

У команды Леонида Тамбиева сейчас в активе 65 очков и седьмая строчка в турнирной таблице Востока. Владивостокцы пока официально не обеспечили себе участие в плей-офф, но в ближайших матчах могут оформить себе путевку в Кубок Гагарина.

Начало сегодняшней встречи – в 13:00 по московскому времени.