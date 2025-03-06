news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
На главную ТИ-Спорт 6 марта 2025 09:54

«Нефтехимик» сыграет с «Адмиралом» в заключительном матче дальневосточной серии

Читайте нас в
Телеграм
«Нефтехимик» сыграет с «Адмиралом» в заключительном матче дальневосточной серии
Фото: пресс-служба ХК "Адмирал"

Нижнекамский «Нефтехимик» сегодня во второй раз сразится с дальневосточным «Адмиралом». Матч станет заключительным в дальневосточной серии для татарстанцев.

«Нефтехимик» по-прежнему занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «волков» 55 очков, а отставание от восьмого места составляет шесть очков. В предыдущих трех матчах на Дальнем Востоке нижнекамцы уступили – сначала в первой хабаровской игре проиграли «Амуру» (4:5 ОТ), после чего уступили «тиграм» в серии буллитов (3:4 Б). А предыдущая встреча с «Адмиралом» завершилась минимальной победой «моряков» (1:0).

У команды Леонида Тамбиева сейчас в активе 65 очков и седьмая строчка в турнирной таблице Востока. Владивостокцы пока официально не обеспечили себе участие в плей-офф, но в ближайших матчах могут оформить себе путевку в Кубок Гагарина.

Начало сегодняшней встречи – в 13:00 по московскому времени.

#ХК Нефтехимик #хк адмирал #кхл
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Трамп сообщил о «важном письме» от Зеленского

Трамп сообщил о «важном письме» от Зеленского

5 марта 2025
Паломничество в Мекку: как совершается умра и что нужно знать перед посещением святынь

Паломничество в Мекку: как совершается умра и что нужно знать перед посещением святынь

5 марта 2025